O aceno contra a pluralidade lingüística de Díaz Ayuso

Díaz Ayuso sabe que a plurinacionalidade está máis viva no Estado ca nunca e que esa plurinacionalidade é transversal, vai alén do lingüístico e cultural e ten unhas repercusións económicas evidentes que cuestionan o modelo de crecemento hipertrófico da rexión madrileña no contexto do capitalismo do Bernabeu. E sabe que ese ferreño rexeitamento das linguas propias, maioritario en Madrid non o é nos outros países e territorios do Estado e non só xa en Galicia, Catalunya, Euskadi, Nafarroa, País Valencià ou les Illes.

Rueda, pola súa banda, no canto de reivindicar a presenza institucional do galego fóra deste país (tan preciso para as fins de rachar o papel subordinado ao que o relegou a praxe constitucional) optou outravolta pola sumisión aos intereses do PP estatal, amosando a súa falla real de autonomía.

Canto á propia Conferencia de Presidentes, amosou a súa inutilidade práctica e a súa utilización por parte do PSOE e do PP como instrumento do “café para todos”: a multilateralidade como xeneralización autonómica, nivelamento competencial, falla de recoñecemento das características nacionais de Galicia, Euskadi ou Catalunya… Porque a plurinacionalidade esixe bilateralidade. A Galicia non lle interesará nunca ser equiparada ou equiparábel a Murcia.