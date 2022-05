O alcalde ‘socialista’ que esconde os dereitos da clase traballadora

Tiveron que pasar algún anos para que o primeiro de Maio se institucionalizase na maior parte dos países como o día no que os e as traballadoras reclaman os seus dereitos desde que se concordou marcar esa data no calendario no Congreso Obreiro Socialista da Segunda Internacional, celebrado en París en 1889. Unha xornada de reivindicación en lembranza e homenaxe aos Mártires de Chicago, sindicalistas anarquistas que impulsaran a greve do 1 de Maio de 1986 para a consecución da xornada laboral de oito horas.

Na Galiza, a convocatoria feita polo sindicato maioritario, a CIG, é unha data normalizada nos últimos 40 anos e que enche as prazas de norte a sul, como neste 2022, no que a clase traballadora saiu nas 7 cidades e en 9 das maiores vilas do país, entre elas, o Barco de Valdeorras.

Na vila oriental, como acontece en Ourense, xa é un clásico a ‘contraprogramación’ da festa tradicional dos Maios e o Primeiro de Maio, que, aínda que debería ser compatíbel, sendo que Maios e loita polos dereitos laborais son manifestacións do mesmo pobo, xa ten dado algunha disputa entre administracións e sindicalistas.

A chamada da CIG Valdeorras, como é habitual, estaba prevista para as 12 da mañá na Praza do Concello. No mesmo lugar, media hora despois, o Concello tiña prevista a actuación dos Coribantes (de Ponte Caldelas) como parte do programa da festividade dos Maios, que se centraba na Praza do Príncipe, lindeira coa do Concello, coa abertura da Feira de Produtos Tradicionais ás 11.30 e o canto das coplas ás 13.30 horas.

O espazado dos actos dun lado e doutro e o tamaño de ámbalas duas prazas, facilitaría o convivio harmonioso de tamaña programación para unha mañá de domingo nunha vila de menos de 15.000 habitantes, e nin houbo extrañeza por parte dos músicos que estaban a facer probas de son cando as estreleiras comezaron a aparecer á frente do concello, nin os e as traballadoras parecían incomodadas pola melodía das gaitas.