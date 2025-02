O belén centenario de Camilo Díaz Baliño en Ortigueira, unha xoia artística pouco coñecida

Estrutura e decoración do belén

Este belén non é unha simple exposición de figuras e construcións decoradas con maior o mellor acerto e estilo vintage. O que o fai único é a súa forma de escenario, de teatriño á italiana, con tres niveis —separados por gasas, teas e columnas— onde se reproducen diversas escenas da Biblia, coa principal, a do cortello co Neno Xesús na boca do escenario.

O frontal presenta a ambos lados, como se fosen os pilóns dun templo exipcio, aos profetas Isaías e Miqueas, do Antigo Testamento, que fixeron anuncios sobre o nacemento de Xesús Cristo. A decoración, segundo as investigadoras Iria-Friné Rivera e Blanca Besteiro que estudaron a instalación, ten claras mostras de estética Art Decó, ás que se suman elementos figurativos de inspiración exipcia, resultado, sen dúbida, do impacto mundial que provocou o descubrimento, en novembro de 1922, da tumba de Tutankamom.