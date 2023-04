O canón de González Laxe

Cómpre deixarmos de perder o escaso tempo que nos queda antes de ter o 100% dos boletos para a extinción, con intentos inútiles de desatar o nó mediante capitalismos verdes, desacomplamentos fantasiosos, ou green new deals.

Por suposto isto non quere dicir que unha redución do PIB sen máis, por si mesma e dentro do actual sistema socioeconómico, sexa o que precisamos. Sabemos as consecuencias que isto tería no marco actual, principalmente en termos de emprego. Mais como desfacermos o nó gordiano dunha economía que se funciona "coma un canón" destrúe as bases da vida, e se o canón non dispara destrúe as bases da sociedade? Coma fixo Alexandre Magno no dilema irresoluble formulado por Gordias só cabe unha opción: ir á raíz do conto e usar a espada. Cómpre deixarmos de perder o escaso tempo que nos queda antes de ter o 100% dos boletos para a extinción, con intentos inútiles de desatar o nó mediante capitalismos verdes, desacomplamentos fantasiosos, ou green new deals. Cómpre deixar de entusiarmarnos coa medida que ofrece o PIB dos avances bélicos das sociedades industrializadas na súa guerra contra o planeta. Debemos cortar polo san os lazos que nos atan a un modelo económico sen saída e comezar a aplicar o noso inxenio ao labor de inventar unhas novas economías non destrutivas máis alá do canón capitalista.