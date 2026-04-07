O 'casco' de Leiro e a dignificación dun achado arqueolóxico

Cincuenta anos despois do seu achado, o chamado “casco” de Leiro volve ao lugar do que nunca debería ter saído: á memoria das persoas
Durante moito tempo, os tesouros arqueolóxicos foron tratados como obxectos illados, arrancados do seu contexto e integrados nun relato construído desde a distancia. A peza convertíase no centro absoluto, mentres o lugar e as persoas que a fixeron posible quedaban nun segundo plano, reducidos a unha nota a pé de páxina: “achador”, “circunstancias do achado”, pouco máis. Como se a historia comezase no museo.
Pero hoxe sabemos que non é así.
O que estamos a ver en Leiro, neste aniversario, é algo distinto. Por primeira vez, o foco desprazouse. Non está só no ouro, nin na forma, nin na súa posible función. Está no achado: no lugar onde apareceu, nas mans que o descubriron, na comunidade que o recoñece como propio. Está, en definitiva, na súa biografía.
Porque os achados tamén teñen biografía. E ignorala non é neutral: é unha forma de limitar o relato.
E esa biografía ten un lugar concreto: o Curruncho dos Porcos. Un topónimo humilde, cotián, afastado de calquera épica, que durante décadas foi pouco máis ca unha referencia anecdótica. Hoxe, por primeira vez en Galicia, dignifícase o lugar dun achado da Idade do Bronce. Non como simple punto xeográfico, senón como espazo cargado de memoria.
Non o fai a institución, nin o discurso académico clásico. Dignifícase desde a cidadanía: desde a lembranza compartida, desde a participación da veciñanza, desde iniciativas que nacen do propio lugar. E tamén desde a arte, que contribúe a facer visible e sensible aquilo que durante moito tempo permaneceu en silencio. Non se trata só de sinalar un sitio, senón de devolvelo ao relato, de incorporalo á historia viva da comunidade.
Porque a historia deste achado comeza nun xesto sinxelo: un home cavando, un golpe contra algo oco, un brillo inesperado. Comeza na sorpresa e na curiosidade. Comeza nun xesto que forma parte da historia tanto como calquera análise posterior.
O que aquí se celebra non é só unha peza excepcional. É a dignificación dun achado. O recoñecemento de que o que ocorreu en Leiro forma parte do noso patrimonio tanto como o obxecto en si. Que a figura de Xosé María Vicente Somoza non é unha anécdota, senón unha peza fundamental do relato. Que a memoria do achado é tamén patrimonio. E que o Curruncho dos Porcos deixa de ser un lugar invisible para converterse nun espazo significativo dentro da nosa paisaxe cultural.
Durante décadas, a arqueoloxía preocupouse —con razón— por conservar, clasificar e estudar. Mais nese proceso tamén se produciu unha separación: a dos obxectos respecto das persoas. O coñecemento institucionalizouse, fíxose máis rigoroso, pero tamén máis distante. Os tesouros convertéronse en materia de estudo, e as comunidades en escenario secundario.
Hoxe, esa mirada está a cambiar.
Sabemos que o coñecemento non se constrúe só desde a academia. Sabemos que a memoria, o simbólico, o relato compartido, forman parte esencial do patrimonio. E sabemos tamén que os lugares non son neutros: son espazos cargados de significado, onde as pezas adquiren sentido.
Leiro é un exemplo claro dese cambio.
Non hai tesouros sen memoria, pero tampouco hai memoria sen achados que a activen.
E talvez aí resida a verdadeira dignificación. Non só en conservar o obxecto, nin en estudalo, nin en expoñelo. Senón en devolverlle sentido ao que aconteceu: ao lugar, ás persoas, ao momento.
O casco de Leiro non cambiou en cincuenta anos. O que cambiou foi a maneira de entender e de lembrar o seu achado.
E iso, probablemente, é o máis importante.