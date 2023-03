O Cazador de sombras

Ola, miña negra sombra, ¿cómo estás?. Facía moito que non sabía de ti. Levaba moitos anos sen escoitar as túas voces rabuñándome no corpo e bisbándome sen control na cabeza. Bueno, en realidade, para ser máis preciso, na conciencia, porque o cráneo e o cerebro sinxelamente están aí, físicamente, mais a ti nunca puiden percibirche, nunca houbo cadro, fotografía, deseño gráfico, en fin, nada figurativo ou abstracto co que puidese identificarte e controlarte. Es tan escurridiza coma min e tan queer e rara coma o sistema dodecafónico de Schoenberg ou un monólogo de Tom Waits, mais hai que quererte porque, ao fin e ao cabo, tes a túa lóxica unha vez acostumas o ouvido, e o amor, aínda que non o pode todo, pode máis, moito máis, do que cremos.

Téñenme falado de ti moitos neurobiólogos, psiquiatras, psicólogos e tutti quanti. Déronme explicacións moi precisas de cómo funciona o teu soporte físico e químico e de cales son as causas reais da depresión, mais aínda comprendéndote perfectamente dende a mentalidade dun home moderno, post-moderno ou post-post-post-moderno nunca achei ningunha resposta convincente ao feito de que nunca desaparezas do meu corpo, ao feito de que, máis ou menos intermitentemente, sempre estas aí recordándome a túa presencia, coa túa ollada loba acexándome dentro dun arcón de madeira aparcado na esquina do meu cuarto. Aínda menos mal que ensaios tan valentes como o de Johan Hari, “Conexións perdidas; causas reais e solucións inesperadas para a depresión”, están axudándome a frearte.

Fíxate cómo é a linguaxe e cómo desvela o ser que somos sen pretendelo: primeiro chameite conciencia para facer referencia ao que non é físico e material en ti, e logo relacioneite cunha enfermidade mental que me afecta –e como a min, a millóns de seres humanos- dende a adolescencia: últimamente saen do armario moitos famosos dalí e dacolá falando de ti, mais só en primeira do singular, dende a súa experiencia subxectiva, do que é a depresión e de tódalas súas comorbilidades mentais e corporais asociadas. Como sempre que sae algo do armario nos medios de comunicación no reino de España, o máis atrevido que se logra facer é… pois sinxelamente iso, abrir a porta do armario e mostrar que ese algo existe, pero nunca ou case nunca ir ás causas profundas e poñerse a entender qué diantres está acontecendo dende unha visión máis ampla e documentada.

Pois ben, qué queres que che diga, eu non quero só mostrarte, cara amiga, así que non vou pedir permiso mediático para facelo. O que eu quero é asasinarte en silencio e con frialdade, e penso que o mellor xeito de facelo é envelenándote, para que non sufras demasiado. Xa sei que pronunciei o teu nome en femenino, mais non te me enfades, o que vou facer contigo non é un feminicidio, senon un exorcismo existencial. ¿E qué mellor exorcismo que identificarte e crer, na miña íntima conciencia, en que as causas da túa presencia intermitente son máis reais que as que, a día de hoxe, se barruntan no discurso hexemónico?.

Dende o primeiro día en que nos coñecimos, acudiche a min en forma de ataque de pánico. Puxeche o meu corazón a case 200 pulsacións por minuto e provocache espasmos incontrolados no meu corpo. Foron moitas as veces que me fixeche esa putada sen pedirme permiso. Demasiadas. Foron moitas as persoas e as oportunidades que me fixeche perder en vida. Demasiadas. Mais esta é outra historia.

Ese día estaba sentado nun banco tentando entender qué demo sería da miña vida no futuro xa que, honestamente, era incapaz de albiscar algo semellante a un futuro ou a un proxecto vital que dese algo de sentido á miña existencia. Por algún misterio que non logro resolver, aquelo que Georg Luckacs chamaba O gran rexeitamento prendeu no meu corpo a idade bastante temperá: sabía que detestaba profundamente o mundo no que vivía, sabía que toda ou case toda actividade humana parecíame absurda, sabía que permanecer máis de media hora na televisión provocábame un noxo e unha repulsión infinita cara a condición humana, sabía que me asustaban as miñas voces interiores porque avanzaban a unha velocidade que non podía atopar recoñecimento nin validación externa: sentíame culpable, dolorasemente culpable, e asustado, moi asustado, por non poder ser coma ese outro xeralizado que o meu entorno e os medios me mostraban, explícita ou implícitamente, como referente vital.