O clima das principais cidades galegas nos últimos 60 anos

Desde há muito tempo, uma das minhas teimas, além das línguas e o seu processamento automático, é a climatologia, nomeadamente, a análise das precipitações ao longo da história. O meu interesse nasceu quando era adolescente e caiu nas minhas mãos um estudo climatológico da AEMET (Agencia Estatal de Metereología) no que aparecia Santiago de Compostela e Vigo (aeroporto) como as duas cidades de mais de 50 mil habitantes com mais precipitações de todo o Estado desde que há registos, com cerca de 1800 l/m2 anuais, seguidas de longe por Donostia e Pontevedra, com 1600 l/m2, aproximadamente. Sermos os primeiros em algo, mesmo se é em aturar grandes quantidades de chuva, ajuda a melhorar a autoestima e a conformar uma identidade mais sólida. Suponho que foi por isso que, desde então, sempre procurei manter-me informado sobre a evolução dos dados pluviométricos acedendo às publicações da AEMET, lendo artigos divulgativos ou mesmo consultando com especialistas. Como os dados climáticos não eram públicos, aqueles/as que não tínhamos acesso direto às bases de dados da AEMET, só podíamos informar-nos indiretamente.

Há quase 10 anos perguntei a José Miguel Viñas, fundador de ACOMET (Asociación de Comunicadores de Metereología ) e conhecido divulgador científico, qual das duas cidades, Compostela ou Vigo, era a mais chuvosa do Estado. Dixo-me que, depois de consultar os registos históricos, Santiago de Compostela liderava o ranking pluviométrico por mui escasso margem. É preciso termos em conta, para contextualizar estas cifras, que as quantidades anuais de chuva das que estamos a falar som o dobro das que caem em cidades como Londres, Paris ou Amsterdam (por volta de 800-900 l/m2 anuais), e não ficam longe dos registos da cidade com maiores registos em Europa, Bergen (Noruega), com 2300 l/m2.

Fora do âmbito urbano, os lugares do Estado onde mais chove podem atingir entre 2500 e 3000 l/m2 anuais de média. Como não se dispõem de dados compilados em séries temporais longas destas zonas específicas, a fiabilidade das médias correspondentes a estes lugares não é alta. Há várias zonas montanhosas em disputa de serem as mais chuvosas: situam-se em Navarra (bosque de Articutza en Goizueta, na fronteira com Guipúscoa), Lugo (Santa Eufemia de Visuña no Folgoso do Courel), Pontevedra (serra do Suido en Fornelos de Montes), e A Corunha (serra do Barbança em Rois).

É bem curioso que, sendo estes os lugares mais chuvosos do Estado, o mito da serra de Grazalema, em Cádis, segue vivo no imaginário coletivo como o ponto com mais precipitações. Este mito (ou fake) foi sustentado em dados parciais: na década dos 60 houvo anos com grandes quantidades de água em Grazalema, chegando em 1963 a ter o registo anual mais alto que se conhece na península: por volta de 4400 l/m2. Nas últimas décadas, os registos de Grazalema foram baixando significativamente e agora a média deste lugar situa-se, aproximadamente, em 2100 l/m2, bem mais baixa que os lugares do norte peninsular que acabei de mencionar. A nível mundial, as zonas com mais precipitações anuais, entre 10.000 e 12.000 l/m2 anuais de media, se encontram no nordeste da India (Mawsynram e Cherrapunji, nas montañas Khasi), Colômbia (Tutunendo), Hawái (pantano Big Bog y monte Waialeale), Nova Zelândia (rio Cropp), e Guiné Equatorial (ilha Bioko). É dizer, em lugares de todos os continentes menos Europa.

Um outro dado climatológico interessante diretamente relacionado coma a emergência climática é a temperatura média. Nos últimos 100 anos a temperatura média mundial subiu 0,8 graus centígrados, mas, segundo um estudo do Observatorio de la Sostenibilidad, que utilizou como fonte de informação dados da AEMET, nalgumas cidades espanholas subiu 2 graus em 50/60 anos e noutras mais de 1 grau em 30/40 anos. Este estudo não puido fazer uma comparação objetiva sobre o mesmo período de tempo porque a AEMET só tem dados sistemáticos da maioria das cidades e capitais de província desde há três décadas. É importante salientar que o estudo do Observatorio foi levado a cabo com os dados abertos da AEMET, que foram liberados há mais de três anos e que estão acessíveis mediante uma API. Esta é um serviço que dá acesso à base de dados facilitando assim a recuperação massiva da informação que se precise.

Graças à libertação dos dados climatológicos por parte da AEMET e à disponibilidade da API, criei um software de extração de informações relevantes no que di respeito às precipitações e temperaturas das principais cidades galegas (e mais Donostia) nas últimas décadas. Extraim, por um lado, as precipitações médias anuais e, por outro, as temperaturas médias anuais. Os gráficos que mostro a seguir dão conta da evolução desses dados desde que há registos até finais do 2021, agrupando os valores por décadas (onde cada década vai de 0 a 9 e não, como faria a calendarização tradicional, de 1 a 0). Dividim as cidades em dous grupos: aquelas cujas estações fornecem dados sistemáticos desde há 60 anos (Compostela, Vigo, A Corunha e Donostia) e aquelas que só dispõem de dados desde há não mais de 40 anos (Ourense, Lugo e Pontevedra).