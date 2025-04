O comezo da nova orde trumpista

A pesar de que algúns analistas non o crían, finalmente D. Trump decidiu comezar unha guerra comercial contra a case totalidade dos países do mundo. Estamos, sen dúbida, ante unha mudanza substancial no modelo de globalización dominante durante as últimas décadas: non se respectan as normas regulatorias establecidas para o comercio internacional nin se aceita o papel da Organización Mundial do Comercio (OMC) como ferramenta multilateral. O presidente norteamericano racha a lóxica sobre a que se edificou a hexemonía do su país no concerto económico mundial.

Aínda que non saibamos, polo momento, todas as consecuencias prácticas desta ruptura en cada un dos territorios e sectores produtivos concernidos, pódese afirmar que a nova Administración dos USA quere neutralizar as dinámicas negativas que padece o seu sistema económico para evitar unha perigosa tendencia á perda do poder que mantén na escena internacional. Diversos expertos están a sinalar algúns dos obxectivos concretos buscados por esta nova política proteccionista: reducir o déficit comercial, afortalar a reindustrialización do tecido produtivo norteamericano (mediante o retorno e/ou a nova implantación de empresas anteriormente deslocalizadas), conseguir unha maior recadación fiscal no exterior que lle permita reducir os impostos interiores... E como complemento: evitar que unha elevada cotización do dólar dificulte a consecución desa redución do déficit comercial.