O consumo responsable hoxe

Con este fin os concellos de todas as cidades e vilas de Galicia deberían crear concellarías e observatorios sobre o consumo consciente que terían como obxectivo a avaliación da evolución do consumo consciente, analizando actitudes e fomentando unha preocupación ambiental e social, un consumo responsable e condutas sostibles, ademais de fomentar unha mobilidade respectuosa co medioambiente.

A cidadanía galega é consciente da necesidade de reducir os niveis de consumo. Todas as persoas comezamos a comprender que debemos cambiar os nosos comportamentos, estilos e hábitos de vida, incorporado preocupacións ambientais, xa que os comportamentos de aforro de recursos e aumento da reutilización e a reciclaxe son moi necesarios, mais tamén a diminución do uso do automóbil privado e a procura de vías de mobilidade alternativa como o transporte urbano, a bicicleta, os patinetes ou os desprazamentos a pé.

Por tanto, podemos concluír que o estilo de consumo sostible é aínda incipiente, porén a xente cada vez máis consome alimentos orgánicos e producidos de maneira sostible e tamén cada vez máis xente súmase á reciclaxe e á reutilización de produtos.

Nun período de alta complexidade no que respecta ao consumo, derivado do proceso de transformación dixital ao que se enfrontan as marcas e os consumidores, tamén os temas da realidade aumentada e as novas tecnoloxías están presentes na nosa vida cotiá, e xa existen hábitos de consumo que están a acompañar a esta transformación.

Se queremos avanzar cara a un consumo sostible, debemos comezar por cambiar algunhas actitudes na nosa vida cotiá. Vexamos algunhas suxestións a continuación:

Antes de mercar debemos preguntarnos:

• Realmente necesito o produto que vou comprar?

• É de boa calidade? Como podo estar seguro disto?

• É posible reparalo, reutilizalo ou reciclalo?

• Podo compartilo con outros?

• Elixín o produto menos daniño para o medio ambiente?