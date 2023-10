O corno e a prensa, outra vaca no millo

A reacción que suscita ao lela é a mesma que suscita a información política dese diario en relación coas culturas do estado español que non son a hexemónica castelá: diluír e rebaixar o carácter diferencial, que para a liña editorial de El País constitúe unha distorsión que se tolera pero non se comparte

Horas despois de que a película obtivese a Cuncha de Ouro no Festival de Donostia (felicitamos a todo o equipo e estamos desexando que se estree para gozar dela), escribe a crónica para El País Gregorio Belinchón. Tomamos esta crónica e non outras similares por tratarse do xornal máis representativo e seica tamén o máis respectuoso cunha idea aberta e progresista da cultura e as artes. A reacción que suscita ao lela é a mesma que suscita a información política dese diario en relación coas culturas do estado español que non son a hexemónica castelá: diluír e rebaixar o carácter diferencial, que para a liña editorial de El País constitúe unha distorsión que se tolera pero non se comparte. A manobra é tan evidente que parece mentira que non sexa deliberada. Por desgraza, é posíbel que non o sexa, que esa ignorancia activa do columnista reflicta o grao de consolidación estrutural espontánea da visión ayusista do Madrid cañí como España, e do resto como “as provincias”.