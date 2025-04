O dereito á vivenda (II): Solucións para garantirmos as vivendas

Na Galicia a crise é nomeadamente visíbel nos principais sete concellos e na súa contorna. Os demandantes de vivenda protexida na Galicia acadaban a mediados de marzo os 20.000 solicitantes. E as expertas pensan que a nosa falla de vivenda é multifactorial, mais abrangueu os máis importantes níveis dende que as vivendas de uso turístico (VUT) substituíron como alternativa para a rendibilización económica ás vivendas destinadas ao arrendamento para vivenda permanente. Fenómeno común a moitos concellos do país, mais nomeadamente importante na Coruña, Vigo e Compostela. Por certo, o problema veu xerado polas VUT, non polos apartamentos turísticos, que constitúen establecementos hostaleiros que han de se atopar en edificios independentes destinados a só este uso e han fornecer de servizos varios (recepción, lavandaría, condicións de habitabilidade e dotación de servizos no apartamento...) das que as VUT safan.

Semella que a nova normativa de Compostela, A Coruña e outros concellos que seguen o seu ronsel, canda as facultades que a nova lexislación estatal lles outorga ás comunidades de propiedade horizontal para prohibir as VUT en cadanseus edificios incrementará substancialmente o destino de vivendas ao uso permanente ao que haberían destinadas., Mais aquí abrollan outros problemas, nomeadamente dous: o dilema propiedade vs. arrendamento e a distribución da propiedade das vivendas entre os distintos operadores e investidores.