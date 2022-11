O desacordo que deteriorou a relación entre o naturalista Vítor López Seoane e Manuel Murguía

O 4 de febreiro do ano 1865 Seoane comunicou a Murguía que aceptaba participar na súa Historia de Galicia. A decisión de Murguía de incluír a descrición dos seres naturais do país obedeceu a que os situaba como sinais da identidade nacional galega

O 4 de febreiro do ano 1865 Seoane comunicou a Murguía que aceptaba participar na súa Historia de Galicia, estaba disposto a redactar a parte correspondente á Historia Natural do país. Na carta onde lle trasladaba a decisión xa aludiu á dificultade do tema (“¿tu sabes lo que me pides?”), esaxerando o indiscutible valor da súa contribución (“me pides más de lo que tu mismo puedes hacer o vas a hacer”). Asemade, subliñou que accedía á petición por amizade e falou dunha cuestión que –como veremos– afectaría á relación entre ambos, as condicións para a colaboración: que a parte por el escrita aparecera co seu nome e que o historiador revisara a corrixira o manuscrito que redactara.

Uns vellos amigos

A decisión de Murguía de incluír na súa Historia de Galicia a descrición dos seres naturais do país obedeceu a que os situaba como sinais da identidade nacional galega. Iso e a feliz circunstancia de manter unha vella amizade coa persoa cualificada para o labor deberon ser motivos dabondo para o convite. Falamos de dúas persoas que xogarían un papel relevante na historia galega. Vítor López Seoane (Ferrol, 1832- A Coruña, 1900) salientaría como o naturalista galego máis importante do século XIX. Pola súa banda, Manuel Martínez Murguía (Arteixo, 1833- A Coruña, 1923) destacou como escritor, xornalista, historiador, folclorista e político (“construtor da nación”); dinamizador do Rexurdimento, compañeiro de Rosalía de Castro, fundou e presidiu a Real Academia Galega.

O ferrolán accedera ao Instituto de ensino secundario de Santiago a fins de 1847, Murguía estaba alí desde outubro de 1845; remataron o bacharelato en xullo 1851. A relación continuaría en Madrid, onde marcharon para realizar estudos universitarios, Medicina e Farmacia, porén o certo é que prestaron máis atención a outras actividades. No caso de Seoane desenvolveu a súa vocación naturalista tomando contacto con profesores e persoas interesadas polo tema. O seu compañeiro desconectou dos estudos de Farmacia e introduciuse no mundo cultural e xornalístico madrileño. En outono de 1857 Seoane deixou Madrid para seguir os seus estudos en Granada, Murguía casou en outubro de 1858 con Rosalía de Castro, quen levaba máis de dous anos na capital. Os dous amigos volveron pronto a Galicia. O naturalista en 1859 para rematar a carreira de Medicina en Santiago dous anos despois, marchando –ao remate– para Ferrol, onde exerceu como médico. A volta de Murguía tivo lugar en decembro de 1858, pasando por Santiago, A Coruña e Vigo, retorno a Madrid e volta definitiva a Galicia en 1861.