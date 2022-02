O desencontro nacionalista de Amio

Neste ano que ven de comezar, cumpriranse dous aniversarios significativos. Hai 40 anos -no mes de setembro de 1982- naceu o BNG despois dun proceso de unificación de varias correntes nacionalistas. Nos últimos días de xaneiro de 2012 tivo lugar a XIII Asemblea Nacional do BNG -celebrada no recinto compostelán de Amio- que orixinou o posterior abandono dunha parte -minoritaria pero relevante- da organización frontista.

A Asemblea de Amio constituíu o desenlace dun proceso de involución nas dinámicas virtuosas rexistradas nos anos anteriores

Estes dous acontecementos simbolizan acaídamente as tendencias dominantes na historia do nacionalismo galego contemporáneo: construír dinámicas de converxencia entre opcións diferentes e destruír, posteriormente, as realidades unitarias acadadas. En diversas ocasións téñense utilizado as referencias mitolóxicas de Penélope e Sísifo para ilustrar o sucedido nestas décadas pasadas: tecer para logo destecer; subir a pedra ao cimo da montaña e permitir despois a súa caída.

A parir da primeira década na vida do novo BNG fóronse incorporando algúns segmentos organizados (PNG, INZAR, UG) a un espazo no que xa habitaban outros dende o momento fundacional (UPG, EN, CS). A benéfica combinación entre unidade e diversidade foi posíbel porque existiu unha vontade manifesta para delimitar un mapa de obxectivos programáticos comúns e colocar nun lugar secundario as coñecidas diferenzas entre as distintas partes da organización resultante. Ademais dese mínimo común denominador na definición do ideario, resultou decisiva unha xestión do funcionamento interno favorecedora dos consensos integradores e contraria a unha aplicación burocrática das maiorías aritméticas.