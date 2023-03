O deterioro da sanidade non é unha metáfora

'Toda una metáfora del deterioro de la sanidad pública en España'. Así comentaba días pasados o meu amigo Ángel Alda en Twitter a noticia de que un falso teito do centro de saúde de Ribadeo se desplomara pola noite debido á acumulación de cagadas de pomba sobre el. Subscribo as súas verbas, e engado que por desgraza o deterioro sanitario non é unha metáfora.

No título do artigo non aparece a palabra 'público'. A razón do por que non a metín é porque diversos estudos amplían o deterioro da sanidade pública ó sinalar a súa influencia como culpable do deterioro da asistencia sanitaria privada. Culpable, sobre todo, no acceso. Canto máis deteriorada está a pública, menos facilidades ofrece a privada para ter acceso a ela, máis se converte nun negocio.