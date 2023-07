O dilema do 23 de xullo

Se na grande maioría dos estudos de opinión realizados ate o momento aparece un apoio maioritario ás accións tomadas polo goberno do Estado para protexer aos sectores sociais afectados polas consecuencias da pandemia, como é posíbel que se teña instalado, entre sectores significativos do corpo social, un estado de opinión extremadamente belixerante contra Pedro Sánchez?

Velaquí un primeiro paradoxo: se na grande maioría dos estudos de opinión realizados ate o momento aparece un apoio maioritario ás accións tomadas polo goberno do Estado -algunhas delas, en colaboración coas CC.AA.- para protexer aos sectores sociais afectados polas consecuencias da pandemia -e despois polas derivadas da guerra de Ucraína-, como é posíbel que se teña instalado, entre sectores significativos do corpo social, un estado de opinión extremadamente belixerante contra Pedro Sánchez? Non hai respostas suficientemente contrastadas a este interrogante. Existe, sen dúbida, un factor estrutural: a dereita política e mediática do Estado español non aceita ficar desprazada do control das ferramentas de poder durante un período de tempo prolongado. Posúe unha concepción extremadamente patrimonialista a respecto das institucións políticas que lles leva a utilizar todo tipo de tácticas conducentes a viabilizar canto antes a recuperación do control perdido. Ademais desta liña de fondo, cabe pensar en dúas explicacións adicionais vinculadas ás situacións vividas dende o abandono de Mariano Rajoy da Moncloa. Por unha banda, as decisións adoptadas a respecto de Catalunya (creación dunha Comisión de diálogo, concesión de indultos, eliminación do delito de sedición...) destinadas a reducir o nivel de crispación acadado polo conflito desenvolvido a partir do ano 2015, seguramente orixinaron unha forte reacción naqueles sectores que sentiron cuestionado o seu xeito de entender a identidade nacional española Ao mesmo tempo, as importantes mobilizacións feministas acontecidas despois da violación da "manada" en Pamplona e as novas regulacións legais aprobadas nestes anos (singularmente a chamada "Lei trans" e a "Lei de só o si é si") excitaron as pulsións reactivas daqueles homes que viron nesas mudanzas unha seria ameaza para o mantemento do seu rol de dominio na relación coas mulleres.

Esta dupla corrente emocional asociada ao cuestionamento de dúas identidades moi consolidadas na estrutura social está actuando na xestación dos comportamentos electorais de cara ao vindeiro día 23. Tamén operan, loxicamente, movementos de resposta a semellantes expectativas involucionistas. Falta por coñecer a dimensión concreta dos impactos de ambos estados de opinión nos números que saian das urnas.