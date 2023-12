O divorcio na esquerda española

Pensando no noso País (que é o que nos cómpre) as dúas fraccións da esquerda española allea ao PSOE reflicten sensibilidades personalistas vencelladas a operacións de Estado, polo que semella que non son quen de achegar moito nas inmediatas eleccións nacionais galegas de 2024. Neste senso...que opinan, unha e outra, a respecto dos dereitos dos nosos sectores produtivos no mar-industria, nas actividades agrogandeiras e no desenvolvemento rural fronte aos intereses das grandes enerxéticas? A respecto da prevalencia do noso dereito ao autogoberno e ao benestar fronte aos supostos intereses de Estado sempre omnipresentes en Madrid? Ou da necesidade de adoptarmos as decisións colectivas, quer na Galicia, quer co consentimento da cidadanía galega?