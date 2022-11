O epílogo de Feijóo?

No ano 2018, cando Mariano Rajoy foi desprazado da Moncloa pola moción de censura presentada polo PSOE, Núñez Feijoo non quixo presentar a súa candidatura á presidencia do partido e permitiu que, finalmente, Pablo Casado gañase as eleccións internas fronte a Soraya Saenz de Santamaría. Catro anos despois, o ex-presidente da Xunta participou na defenestración de Casado e aceitou substituílo no cimo da estrutura do PP. Aínda que el non fose o autor principal do guión para derrocar ao sucesor de Rajoy -semellante papel correspondeulle, sobre todo, ao entorno de Diaz Ayuso-, o seu concurso resultou imprescindíbel. Todo o mundo gañou con esa operación: a presidenta madrileña castigou ao seu vello amigo pola pretensión de xudicializar algunhas prácticas sospeitosas desenvolvidas durante a pandemia e Feijoo acadou a condición mínima que esixía para o tránsito á política estatal. A diferenza do acontecido no 2018, non tivo competidores senón aduladores que aplaudiron a chegada do novo Moisés encargado de conducir ao PP á desexada vitoria electoral.

Non sabemos se o político dos Peares pensou que esa condición necesaria -unanimidade nos apoios internos para a súa investidura partidaria- resultaba suficiente para desempeñar acaidamente o novo rol político. O que si podemos constatar hoxe -seis meses despois da súa aterraxe no escenario estatal- é a caída das expectativas xeradas arredor da súa figura. Descontada a dereita mediática -entregada permanentemente a unha campaña de acoso e derribo ao goberno de coalición-, estaba relativamente espallada unha imaxe de Feijoo como político moderado, capaz de asinar "pactos de Estado"e bo xestor. Na realidade, semellante perfil non se compadecía cunha análise rigorosa da súa traxectoria no universo político galego. Durante os anos que estivo na oposición (2005-2009) non foi quen de asumir, de xeito consistente, "acordos de Pais" en tres asuntos de grande relevancia naquel momento (reforma do Estatuto de Autonomía, lumes forestais e regulación da normalización do galego). O seu modelo de confrontación co bipartito non foi construtivo senón que buscou o máximo desgaste utilizando a vella máxima de que o fin xustifica a utilización de calquera medio.