O espello convexo e os carneiros mochos

Non nos enganemos. O da moción censura de hai uns días era o preludio, o primeiro gran ensaio xeral. Así que, por moita abstención do PP e por moito que a señora Ayuso nos queira embobar co conto de «que cada uno siga su camino», ela e o e o señor “siempre quise vivir den Madrid” non só saben que todos os camiños van dar a Roma senón que traballan para que os seus non se descarreiren. En maio haberá un novo ensaio e, tal como van as cousas, tal como vai a vida, todo parece indicar que o inverno pode comezar en xuño e durar unha verdadeira eternidade. Entón será cando a nosa desmemoria nos converta definitivamente nuns pobres carneiros mochos que pasaremos os días dando cabezadas contra ese espello convexo que, durante tanto tempo, fomos tecendo cos fíos da nosa estúpida aquiescencia.

[O meu tío Lisardo pensa que, se no canto de bebermos nós mesmos as augas do Miño, cremos que os de Madrid nos van cortar a sede coas atoldadas augas do Manzanares, deberiamos ir buscando quen nos faga unha traqueotomía, porque o bico do embude sempre será o tapón e nunca o respiro].