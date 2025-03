O financiamento das comunidades autónomas: moito ruido e poucos acordos

Superar a confusión conceptual entre Estado e Administración Central, que ten alimentado a lóxica discursiva da pretendida restrición no uso de recursos fiscais por parte das CC.AA. para non pór en risco o propio mantemento do Estado

As iniciativas para facer realidade a prometida renovación do caducado -dende 2014- modelo de financiamento autonómico deberían contemplar, como mínimo, os seguintes requisitos:

a) Superar a confusión conceptual entre Estado e Administración Central, que ten alimentado a lóxica discursiva da pretendida restrición no uso de recursos fiscais por parte das CC.AA. para non pór en risco o propio mantemento do Estado. Semellante confusión estivo conectada cunha visión notoriamente centralizadora do desenvolvemento do marco constitucional e estatutario que só a partir de 1993 –coa perda da maioría absoluta do PSOE de Felipe González- comezou a ter unha corrección de tendencia autonomista.

b) Asegurar unha vontade política transversal que faga posíbel a elaboración dun mapa do custe da prestación de servizos públicos en cada territorio, tendo en conta que a LOFCA esixía -dende o seu nacemento- tal instrumento comparativo para asegurar o cumprimento do seu contido. Sen esa vontade non será viábel, na práctica, a utilización de criterios obxectivos non contaminados pola correlación de forzas presente no escenario político.

c) Rematar coa tradicional inhibición demostrada pola maioría dos gobernos autónomos –coa lóxica excepción do Pais Vasco e da Comunidade Foral de Navarra- á hora de reclamar unha maior dimensión do poder fiscal propio para non ter que asumir as consecuencias electorais de posuír mais responsabilidades na política tributaria.

Ten pouco sentido falar de autogoberno se non existe un nivel de poder fiscal propio que lle outorgue credibilidade e solvencia

No desexábel debate que se está rexistrando a respecto do financiamento autonómico, existen diversos aspectos interrelacionados que poden –e deben- ser diferenciados a efectos analíticos:

a) A desigualdade no nivel de desenvolvemento económico e no de benestar social forma parte da lóxica asociada ao sistema económico dominante e ten operado, por tanto, no interior do Estado español. É sabido que os defensores deste sistema poñen en circulación argumentos explicativos que mistifican a realidade e presentan a desigualdade e a dependencia como realidades derivadas da incapacidade dos países e das sociedades que as padecen ou como “efecto colateral” inevitábel do suposto progreso xeral da humanidade.

b) As relacións económicas entre dous ou mais territorios non deben ser reducidas á contabilización dos fluxos fiscais que se rexistran entre eles en tal ou cal momento do tempo.

c) Ten pouco sentido falar de autogoberno se non existe un nivel de poder fiscal propio que lle outorgue credibilidade e solvencia.

d) Constitúe unha falacia identificar autonomía ou soberanía fiscal cunha situación de privilexio e afirmar -explicita ou implicitamente- que só poden aspirar a ter un poder fiscal propio aqueles territorios que teñen maiores niveis de riqueza relativa. A hipercentralización non asegura o desenvolvemento económico e social (lembremos a situación de Galiza no franquismo) pero a soberanía fiscal –por ela mesma- tampouco garante a suficiencia de recursos que propicie un determinado nivel de benestar (téñanse en conta as desigualdades existentes na actual UE).