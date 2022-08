O fracaso da globalización neoliberal

Aínda que a última recesión económica xa marcaba o camiño, agora xa non caben dúbidas de que a pandemia da COVID.19 e a invasión de Ucraína por tropas rusas co impacto que ámbalas dúas tiveron sobre a demanda e a oferta globais puxeron en evidencia o absoluto fracaso da globalización neoliberal e os seus dogmas. Un fracaso que leva a que non poucas voces autorizadas se pregunten si non estamos diante do principio do fin da mesma e dos seus dogmas sobre "os mercados perfectos".

Seguramente que unha das manifestacións mais relevantes deste fracaso a atopemos no campo da xeopolítica quen, evidentemente, ten impacto sobre a economía. A crecente ofensiva do pais hexemónico na globalización neoliberal (Estados Unidos) contra a gran potencia emerxente (China) está conducindo a que non poucos países relevantes na xeopolítica mundial (Irán, Turquía, India....,) constrúan pontes e amplíen e os seus lazos comerciais con China. O mesmo está pasando con un número crecente de países periféricos de África e Latinoamérica. Son movementos que teñen implicacións e que, xa que logo, configuran unha nova mundialización económica agora multipolar ou cando menos bipolar que, con total seguridade, será distinta da anterior e con novas regras.

Da importancia estratéxica que están alcanzando estes cambios en marcha da conta a inquietude que parecen mostrar os lideres das grandes potencias que foran ferras defensoras da anterior globalización. Na última xuntanza do Foro Económico Mundial (22/26 de maio de 2022), que como se sabe foi sempre un baluarte da globalización neoliberal, os países asistentes non puideron evitar recoñecer o "fracaso da globalización e a necesidade de cambiar as regras anteriores". Cambios que, por caso, "supoñan políticas industriais destinadas a aumentar as capacidades de produción dos países". Unhas declaracións que, como podemos ver, van en contra da biblia neoliberal ("expansión libre do comercio e dos fluxos de capital") que estes países defenderon durante as últimas décadas.