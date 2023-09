O fracaso de Feijóo

En realidade o exótico acto de hoxe xa amosa esta probábel interinidade, porque a súa convocatoria non lle pertence, serón que lle foi imposta por Aznar e Díaz Ayuso

En realidade o exótico acto de hoxe xa amosa esta probábel interinidade, porque a súa convocatoria non lle pertence, serón que lle foi imposta por Aznar e Díaz Ayuso. A liña máis extremista do PP desenvolve xa unha estratexia de impugnación institucional, coa inestimábel colaboración de Felipe González e Alfonso Guerra. Os seus obxectivos por orde cronolóxica son i) presionar un tamayazo transfuguista, ii) evitar coa presión da rúa e dos despachos do deep state que o Xefe do Estado nomee candidato a Sánchez para repetir eleccións o vindeiro xaneiro e, de non se convocar éstas polo apoio parlamentario a Sánchez, iii) considerar ilexítimo a ese Goberno dende o minuto un.

De calquera xeito a propia realidade do acto de hoxe e desa estratexia de impugnación institucional son as mellores probas do fracaso de Feijóo.