O galego no Congreso

O galego acaba de se converter nunha lingua litúrxica, unha sorte de latinorio, no Congreso español. Tal e como xa o vén sendo, dende hai moitos anos, no Parlamento galego. Vimos de escoitar falar galego a partidos presuntamente de esquerdas que non salientan por empregar o galego a cotío na súa terra aínda que algúns o falen mellor que Yolanda Díaz o inglés coa prensa estranxeira. Moitos parabenízanse de ter acadado tamaño triunfo mentres eu teño para min que non é máis do que unha concesión simbólica para coutar as luitas polos dereitos políticos e lingüísticos das nazóns sumetidas a este Estado centralista. Algo así como nos convidar ao velorio da nosa propia lingua agochando o morto no hórreo onde gardamos a colleita. Xa, xa. Xa sei que os chamados soberanistas (eufemismo temesiño de quen só a moi longo prazo considera a independencia da súa nazón) brindarán por este día histórico con viño escumoso de adegas rumorosas. Mais que uns políticos -tan cuspidiños a aqueles pinos do Retiro dos que falava D.Ramón Cabanillas cando fora deputado en Cortes- poidan falar galego no Congreso dun Estado que lles nega o seu dereito de autodeterminación vaia ser un evento histórico para a duvidosa supervivencia da lingua, non pode acreditalo nin o máis benego.