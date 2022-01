O Goberno de coalición fai dous anos

Realizar un balance do sucedido nos dous anos da lexislatura estatal resulta unha tarefa complicada pola conxunción de tres circunstancias singulares: a carencia de precedentes -no sistema político vixente dende 1977- na existencia e funcionamento dun goberno de coalición no ámbito da Administración central do Estado; as dificultades para manter a maioría parlamentaria que permitiu a investidura de Pedro Sánchez no mes de Xaneiro de 2020 e, -por último pero non o menos importante- o imprevisto desenvolvemento da pandemia do coronavirus a partir de marzo de 2020.

O panorama resultante só ofrecía dúas saídas: promover un acordo de goberno entre PSOE e PP -seguindo o exemplo do sucedido en Alemaña- ou establecer un pacto entre PSOE e UP co aval dos grupos nacionalistas e rexionalistas

A conformación da actual coalición gobernamental foi consecuencia do cambio substancial no mapa parlamentario operado a partir das citas electorais dos anos 2015 e 2016. O modelo clásico no bipartidismo reinante nas décadas anteriores -maiorías parlamentares absolutas de PSOE e PP ou completadas, no seu caso, con pactos de gobernabilidade con CiU e PNV- resultou inviábel por mor do debilitamento dos partidos maioritarios e o xurdimento de novas formacións -Podemos, Ciudadanos e Vox- ou polo maior peso específico doutras xa existentes (ERC e Bildu).

O panorama resultante só ofrecía dúas saídas: promover un acordo de goberno entre PSOE e PP -seguindo o exemplo do sucedido en Alemaña mediante a grande coalición encabezada por Merkel- ou establecer un pacto entre PSOE e UP co aval dos grupos nacionalistas e rexionalistas. As resistencias exhibidas por Pedro Sánchez durante varios meses foron ilustrativas dos atrancos que ía ter que superar o novo goberno. No seo do Partido Socialista visibilizouse unha división entre un sector -minoritario en número pero con importantes apoios na vella garda dos dirixentes históricos- partidario de priorizar a sintonía con C’s ou co PP e o grupo pilotado por Sánchez, disposto a transitar por un vieiro mais acorde coa proclamada adhesión aos idearios socialdemócratas.