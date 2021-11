O 'híper' de Coia fai 40 anos

Unha parte da veciñanza do polígono -respaldada por 1500 sinaturas- opúxose á construción do “Hiper”. As razóns nas que baseaban o seu rexeitamento eran:

Legais. Os técnicos municipais deran o seu non ao proxecto. A Audiencia Territorial suspendera a licenza que máis tarde concederan desde a casa do concello. O polígono de Coia superaba o volume de construción, chegando ao amoreamento. Problemas de tráfico. Unha queixa dos movementos veciñais nesa época era a demanda de semáforos no barrio. Destrución da pequena e mediana empresa. O polígono construirase sen contaren que os seus habitantes precisarían mercar produtos básicos. Nos inicios un camión traia alimentos ao barrio, máis tarde pequenas tendas e os centros comerciais formados por pequenos comercios daban servizo ao barrio. Aumento do consumismo.



Co “Hiper” xa funcionando arreo o 19 de xuño de 1984 a sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Territorial de A Coruña anulaba a licenza de construción do Hipermercado de Coia, declarando así ilegal dita edificación por invasión de zona verde. O Tribunal aceptaba así o recurso presentado pola Asociación de Veciños de Coia, Coordinadora da AA.VV. de Coia e polo Movemento Cidadán da parroquia do Cristo da Vitoria. Tarde chegaba a sentenza, o Alcampo estaba xa en funcionamento e co tempo converteuse nun lugar de referencia para xente do barrio. Quizais o seu emprazamento, preto do Turreiro desaparecido, provoque que a veciñanza acuda por alí a se relacionar pero agora cos beneficios dunha empresa trasnacional mediante.