O 'imperio do mal'

Dando carpetazo a calquera compromiso coa prevención de conflitos, da guerra de Ucraína pasamos a Oriente Medio e todo indica que as pezas se van encaixando unha tras outra para a hipotética eclosión dun terceiro enfrontamento, o definitivo, que debe ter lugar en Asia. Se Taiwán fallara en xaneiro como consecuencia dun cambio de liderado, sempre nos quedará a posibilidade de avivar as diferenzas no Mar de China meridional (coas Filipinas de Ferdinand Marcos Jr. ofrecendo o seu territorio para acoller máis bases militares US) ou o de China oriental (Xapón).

Reafirmada a hexemonía sobre Europa co ariete ucraíno, camiño de reafirmala en Oriente Medio co ariete israelí, quedaría por dar a batalla definitiva en Asia. A “trampa de Tucídides” está ao axexo

A inflexión histórica a que aludiu recentemente o presidente Joe Biden resume esa disxuntiva entre a reafirmación unipolar da posguerra fría e o avance da multipolaridade. De substanciarse pola vía violenta podería acontecer nesta década, ao sumo. Reafirmada a hexemonía sobre Europa co ariete ucraíno, camiño de reafirmala en Oriente Medio co ariete israelí, quedaría por dar a batalla definitiva en Asia. A “trampa de Tucídides” está ao axexo.

Se analizamos estes últimos e dramáticos acontecementos á luz da evolución dos conflitos internacionais da posguerra fría, cabe preguntarse se non será que o auténtico imperio do mal foi o realmente vitorioso na pugna determinante do século XX.