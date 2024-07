O inconstitucional boicot do Supremo á amnistía

In claris non fit interpretatio, Onde hai claridade non cómpre interpretar. Neste suposto non é posíbel unha interpretación contraria ao perímetro legalmente definido da amnistía, pois que; i) está clara a definición do lexislador a respecto das condutas aministiadas tanto polo texto aprobado como pola súa xénese nun procedemento lexislativo nomeadamente atento, dende o rexeitamento por JuntsxCat a fins de xaneiro do primeiro texto, a definir as malversacións amnistiábeis e ii) a interpretación do Dereito Penal sempre ha ser restritiva, nunca extensiva.

Seica os maxistrados do Supremo que asinaron ambas as dúas resolucións sabían todo isto. Velaí a gravidade do conflito constitucional creado polo rexeitamento do máximo intérprete da lei penal a aplicar a que ven de aprobar o lexislador. No sistema xurídico español, ademais, esta interpretación vencella a todos os tribunais penais que teñan de aplicar a lei de amnistía. O conflito instiucional non hai quen o pare, polo menos polo de agora.

Só o Constitucional (TC) poderá corrixir esta interpretación ao resolver os recursos de amparo que as persoas condenadas catalás, nun caso, e as investigadas, noutro, presenten contra as resolucións do Supremo . O que levará, de certo, varios meses, quizais case un ano. Mais a chave política será a suspensión cautelar das medidas de prendemento que o Supremo mantén a respecto do president e consellers polos delictos amnistiábeis, nos poucos días logo da súa chegada ao TC.

As persoas do mundo do Dereito ficamos aterrecidas cando vemos que os seus máximos intérpretes afástanse da lei e ollan cara á política partidista Indo cara esa política que executou o 155 e defendeu no seu momento Carl Schmitt que nos nega ás cidadanías desas nacións que non fan parte da España española (na moi acaída definición do profesor da UDC, Miguel Anxo Bastos), os mesmos dereitos que desfrutan os que alí viven, actúan e xestionan.