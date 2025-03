O lobo está dentro da casa. Sobre a vaga reaccionara e a dereitización dos partidos institucionais

A reacción aparece na nosa sociedade cando, ante a posta en risco do nivel de vida das clases medias, as vías progresistas xa non parecen camiños seguros. Así, xeralízanse discursos que entenden que esta ofensiva é unha corrupción dunha orde natural harmónica (na que tiñan mellores condicións) e buscan culpables de dita alteración

A reacción aparece na nosa sociedade cando, ante a posta en risco do nivel de vida das clases medias, as vías progresistas xa non parecen camiños seguros. Así, xeralízanse discursos que entenden que esta ofensiva é unha corrupción dunha orde natural harmónica (na que tiñan mellores condicións) e buscan culpables de dita alteración. Resulta sinxelo rastreando estes discursos atopar sempre que os inimigos son as capas máis desposuídas da nosa clase.

A forma máis común deste suposto inimigo na actualidade é o proletariado migrante. É exemplo o debate sobre migración en Alemaña co que abría este artigo, pero vemos que o racismo tamén está medrando nas vilas e cidades do noso territorio. Todo isto, mentres a semana pasada viamos como se atopaba un grupo de migrantes en Ordes nunha situación de absoluta miseria e sobre-explotación. De igual forma vemos como a axenda da extrema dereita chega a tódolos partidos, incluídos os progresistas. Así, mentres o goberno progresista carga contra a dereita non dubida en militarizar unhas fronteiras converténdoas nun cemiterio masivo de migrantes.

A lóxica que subxace a este proceso é a defensa da volta a unha orde xerárquica natural mediante medidas anti-proletarias. Unha orde na que certas capas da sociedade volven a un mellor nivel de vida a costa de ter aínda a moitos por abaixo delas: aos migrantes, ás mulleres, ás persoas LGBT...

As vías que se defenden para intentar volver a este momento están sendo o máis depreciables posibles e xeran un sentido común favorable a medidas amplamente autoritarias e represivas. Todo isto, complementa á ofensiva económica contra o proletariado cunha forte ofensiva política e cultural.

Internacionalmente asistimos a unha expansión rápida destas ideas en todas as esferas das nosas vidas. A pregunta que non podemos seguir eludindo é: que ferramentas temos hoxe para confrontar a expansión das ideas reaccionarias?

O que se nos busca vender é que debemos volver a depositar a nosa confianza en estruturas socialdemócratas en completa descomposición. Os seus voceiros din que a nosa vitoria depende de resucitalas, mais non paramos de ver como elas van xirando cara á dereita co conxunto da sociedade.

Levamos demasiados anos acudindo as urnas ante a ameaza dun lobo que xa se atopa dentro da nosa casa. Con todo, non podemos seguir confiando naqueles que lle terminaron por abrir a porta. Debemos ser nós mesmas, como clase, quen constrúa a ferramenta que nos permita botalo para sempre

No máis próximo vemos a ex-deputados do BNG saír en xornais a defender a todo pulmón a necesidade dunha policía galega e ao goberno progresista amosar lealdade á axenda belicosa de Europa. Afastando a mirada vemos como en Europa a tendencia está sendo a mesma. En Alemaña a antiga ministra de Exteriores dos Verdes (a quen Sumar apoiou) realizou unha defensa aberta do xenocidio contra o pobo palestino, un discurso que sostén tamén Die Linke. Tamén o antigo chanceler alemán defendeu, na portada dunha das revistas líderes en Europa, a necesidade dunha deportación a gran escala, achegando o seu discurso aos reaccionarios que di combater.

En definitiva, vemos como todos os partidos institucionais, tamén a súa á esquerda, están vivindo un proceso de dereitización. Isto, sumado á descomposición das estruturas propias da nosa clase, déixanos nun estado de plena orfandade política. A tarefa de recompoñer unha verdadeira forza de oposición á reacción, ao sistema que a xera e aos políticos que o sosteñen; de volver a camiñar cara a construción dunha verdadeira alternativa política, parece hoxe complexa. Pero que outras vías nos quedan? Calquera outra cousa sería dobregarnos ante as forzas reaccionarias que percorren Europa. Sen confrontar o sistema que as xera, estas non van desaparecer.

