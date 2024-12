O meu querido Uruguai volve ao camiño da solidariedade

Aquel neno emigrante da aldea de Tines (Vimianzo) medrou nun fermoso país de xente acolledora e fíxose un firme defensor dos ideais artiguistas que son a base sobre a que a “Frente Ampla” actúa no incremento do benestar xeral e dunha axeitada distribución social e na eliminación de inxustizas e discriminacións

A singradura do “Cabo de Hornos” desde o porto da Coruña ata o porto de Montevideo foi de vinte días [do 7 ao 27 de novembro de 1958] nos que eu, un neno da aldea de cinco anos, ía moi contento xa que despois de varios retrasos ía o lugar no que estaba o meu pai. A man de Valentina, a miña nai, coido que non me soltou ata que chegamos ao porto brasileiro de Santos. Alí recibín o agarimo do tío Xosé de Borneiro (casado na miña aldea con Fina que era unha das irmás de meu pai) e o saboroso agasallo dun fermoso acio de bananas (alí chámanlle “cacho”) que foron a miña comida ata chegar a terras uruguaias. Os anos pasan pero non esquezo que despois de dúas semanas de mareos e sen achegarme ao comedor para evitar os vómitos puiden gozar dunha froita que me gustou moito e foi o limiar da felicidade que axiña atoparía na capital da República Oriental do Uruguai.

O certo é que eu non tiven morriña xa que no novo espazo montevideano era feliz. Aquela cidade no outro lado do mar estaba chea de luz e de cores e de sons e de moitas letras en carteis anunciadores de comercios que eu nunca vira e preguntaba sobre o seu significado. O que lembraba da aldea eran os folladiños que a avoa Concepción me facía na tixola para merendar e tamén o chocolate que mercaba na feira de Baio. O meu barrio de Aires Puros tiña unha chea de árbores (chamados paraísos) nas beirarrúas que abeiraban dun sol que quentaba moito máis que o da aldea. O meu primeiro verán na capital uruguaia foi marabilloso e segue ben gardadiño no meu corazón pois en cadanseu día dos que pasaron ata o comezo da escola (o 15 de marzo de 1959) recibín os aloumiños de amables cidadáns que aínda que non me coñecían eran conscientes de que debían de trasmitirme ánimo e a esperanza dun futuro ventureiro nesta beira do Río da Prata.