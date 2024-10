O mítico pasado do Centro de Investigación de Lourizán e o seu incerto futuro

O proxecto de creación dun ambicioso instituto é unha boa ocasión para reflexionarmos sobre as súas competencias. Deberíanse considerar non só os obxectivos orientados ao bosque plantado, produtor de madeira para a industria, suxerido pola recente asignación do CIF Lourizán á Consellería de Economía e Industria, senón tamén os dirixidos ao bosque no seu conxunto

Non obstante, hai algúns temas que deberan conservarse alí, xa que a Consellería do Medio Rural precisa ter investigación propia en materias como a patoloxía forestal e os recursos xenéticos, para que os xestores non sigan dando arrodeos en cuestións tan importantes. O achegamento dos científicos ós organismos de xestión e formación traduciríase na mellora, moi necesaria, de varios aspectos.

A tortuosa historia do persoal investigador de Lourizán indica que a Xunta de Galicia ten grandes dificultades para establecer procedementos de acceso e promoción do persoal científico. Un dos motivos posibles debe de ser a súa complexidade para un centro de tamaño reducido. Ademais, tamén é posible que non se considere necesario un perfil científico para a investigación forestal, o cal sería un erro.

Dende a transferencia á Xunta de Galicia no 1984 o CIF Lourizán pasou pola Consellería de Agricultura, a do Medio Ambiente, a do Medio Rural-Dirección Xeral de Montes e a do Medio Rural-Dirección Xeral AGACAL sen que finalmente nada importante cambiase. Cómpre que neste novo período de mudanza, asignado esta vez á Consellería de Economía e Industria, a Xunta de Galicia tome en serio o problema do persoal investigador e asegure unha coordinación eficaz do centro cas diferentes consellerías e direccións xerais con cometidos relacionados.

En conclusión, as últimas décadas foron o período de consolidación do Centro de Investigación de Lourizán creado a mediados do século XX. Mais, a inexistencia dunha xestión da Xunta de Galicia que permitise fixar un cadro de persoal investigador, aproveitando o legado científico-técnico dos 80 anos de historia, orixinou a grave situación que ven arrastrándose durante máis de tres décadas. Agora, nesta encrucillada non se sabe cal será o seu destino.