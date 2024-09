Sobre o proxecto de rehabilitación da finca de Lourizán

Hai tres anos xa sabiamos que as cousas poderían levar un camiño ben distinto ao desexado por algúns de nós pois lembrabamos as declaracións de membros da Xunta feitas os anos 2016 e 2017 indicando que ENCE asumiría o groso do custo da rehabilitación do pazo e que a cambio instalaría nel un laboratorio de I+D forestal e de bioenerxía

O ano pasado, tras a transmisión da propiedade da finca dende Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galiza anunciou o proxecto por valor de 17,9 millóns de euros para a restauración do Pazo de Montero Ríos e dalgunhas outras construcións e elementos. Dende entón estase a desenvolver o concurso de ideas que parte dun proxecto base encargado á Fundación RIA que se pode consultar na web (“Documento base para el Concurso de ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyectos, para la rehabilitación arquitectónica facilitando nuevos usos en la finca de Lourizán”). O anteproxecto, centrado na zona de edificios máis antigos, nos xardíns circundantes e nos accesos, recolle actividades moi necesarias como a restauración do pazo e doutras construcións de valor histórico da finca, a conservación das estruturas do espazo agrario incluídos os socalcos e as esqueiras e a creación de varios espazos para divulgación e exposicións. As actuacións propostas sobre os edificios resúmense nunha aposta pola hostalería, localizada no pazo, consistente nun hotel de a lo menos catro estrelas (800 m2) e unha cafetería restaurante (490 m2) que terán como finalidade dinamizar o conxunto (dende o punto de vista económico, suponse); na xénese de espazos para empresas no semi-soto do pazo (376 m2) e unha zona de traballo compartido no primeiro andar da antiga escola de capataces (490 m2); na disposición de espazos para a divulgación e exposicións na á esquerda do primeiro andar do pazo (443 m2), no sequeiro do hórreo e no invernadoiro modernista; e, finalmente na transformación do edificio do lagar, actual laboratorio de medio ambiente moi ben reconstruído hai só uns vinte anos, nunha residencia para cinco ou máis investigadores (395 m2). Por suposto considéranse tamén espazos destinados á xestión do conxunto e á información, así como a mellora dos itinerarios botánicos. Ademais, o documento base abre a posibilidade de construír un edificio adicional, unha sala polivalente en madeira, destinada a eventos públicos e privados para 300 persoas.