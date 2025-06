O moi exitoso Patronato da Cultura Galega de Montevideo

En Montevideo aínda mantén a súa actividade o Centro Galego (fundado o 30/8/1869), que é o máis antigo do mundo. Supoño que algunha razón haberá para a fundación do Patronato da Cultura Galega no mes de xuño de 1964. A resposta está na moi escasa promoción da nosa cultura propia, arredor ou a partir do ano 1960

Cando se fala das actividades das asociacións de emigrantes na República Oriental do Uruguai temos que considerar o momento histórico e o país no que ofreceron os seus servizos. Non é o mesmo que desembarques na Habana que en Bos Aires ou en Montevideo. Poida que a morriña sexa idéntica para todos pero o seu acougo terá as unhas cores na beira caribeña o outras na beira riopratense. A historia da emigración dinos que as máis fortes foron o Centro Galego da Habana e o Centro Galego de Bos Aires e a Casa de Galicia de Montevideo. Estou a falar de patrimonio edilicio pero tamén de algo moi importante que ofrecían as tres entidades: a asistencia médico-hospitalaria para os seus asociados.

En Montevideo houbo moitas asociacións que desapareceron ou foron esmorecendo pero aínda mantén a súa actividade o Centro Galego (fundado o 30/8/1869) que é o máis antigo do mundo. Pois supoño que algunha razón haberá para a fundación do Patronato da Cultura Galega no mes de xuño de 1964. A resposta está na moi escasa promoción da nosa cultura propia, arredor ou a partir do ano 1960. O certo é que máis alá de que en cada mañá do domingo falaban galego na radio, no programa Sempre en Galicia, o noso idioma estaba ausente das charlas, conferencias ou celebracións.