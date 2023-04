O mundo multipolar e a paz

Mentres, os cada vez máis illados EEUU, o seu fiel servidor Gran Bretaña, e a UE, gritan como posesos que hai que derrotar a Putin (utilizando o método recomendado por Goebbels de "personalizar" o inimigo, "atribuíndolle” todos os males do mundo). Discuten se armar máis a Ucraína ou non, desde os “falcóns” como os británicos, quen anunciaron que van enviar armamento con uranio empobrecido, ou os polacos, que comezaron a facilitar avións, até as pombas como o Estado Español, que se limita a enviar catro tanques maltreitos (non ten moito máis, a verdade), ou Francia que bastante ten coa revolta obreira e popular contra as consecuencias da crise e a guerra.

Pero non nos confundamos, como fan certos sectores da esquerda ligada ao "castro chavismo"; a política rusa ou chinesa é todo menos antiimperialista. O seu “antiimperialismo” é querer substituír ao euro norteamericanos na hexemonía mundial, que é onde apuntan estes movementos de Putin e de Xi, e non buscar acabar coas relacións sociais de produción capitalistas que sosteñen a existencia do imperialismo.

É de sospeitar que nin Putin nin Xi teñen a menor intención de acabar co capitalismo, senón reforzar a posición das súas respectivas burguesías no concerto mundial, ante unhas potencias, o euro norteamericanas en franca decadencia: 50 bancos norteamericanos están ao bordo da quebra.

Estes sectores da esquerda, confundidos no mellor dos casos pola retórica "marxista" de China e “antinazi” de Rusia, fraco favor fanlle á causa da loita contra o capitalismo; fan o que Lenin criticou duramente aos que nun conflito entre potencias capitalistas, situábanse no bando dun deles: "non se pode engordar ao mozo imperialista fronte ao decrépito imperialista". E isto, ao adornar aos Putin ou Xi, é o que fan, "engordar" a estes fronte aos decrépitos Biden e ...; bo, dos europeos mellor non falar, porque son unha cortiza na tormenta.