O mundo require dunha Igrexa fondamente reformada

O que millóns reclaman da Igrexa é que estea nas fronteiras e nas periferias, como predicou Bergoglio: ao carón das persoas pobres e excluídas, coa dignidade e os dereitos humanos e liberdades, coa xustiza social e coa compatibilidade entre produción económica e ecoloxía

No que atinxe ao ambientalismo as persoas máis coñecedoras do novo Pontífice afirman a súa conexión coa sensibilidade ecoloxista do papa Bergoglio e coa necesidade dunha acción global e urxente fronte aos perigos do cambio climático.

Máis descoñecida é a proposta do novo Papa fronte á integración das persoas divorciadas e dos colectivos LGTBI da comuñón eclesial e da apertura á participación das mulleres na gobernanza da Igrexa e, en último de contas, nas ordes diaconal e presbiteral.

Estes días non faltaron opinións que reflectían, con razón, a anomalía dunha Institución de milleiros de millóns de crentes gobernada por un único soberano vitalicio escollido, pola súa banda, polos mesmos cardeais de menos de 80 anos que el propio ou o(s) seu(s) antecesor(es) escolleron. Por moito que a Igrexa Católica sexa unha Institución con máis de 2000 anos de historia os signos dos tempos (vector da pastoral e da doutrina católicas segundo as conclusións do Concilio Vaticano II-1962/65-) o proceso de remuda doutrinal e organizativa non pode parar, de non ser enfrontando riscos inmediatos de cisma ou afastamento a respecto da maioría de crentes. Interpretacións doutrinais ou pastorais e cosmovisións como as dos cardeais Rouco Varela ou Cañizares non poden volver estar no foco da Igrexa se ésta non quere certificar o seu definitivo divorcio co mundo.

Isto será moi difícil se a Institución teima nunha organización monarco-oligárquica excluíndo monxas, mulleres en xeral e leigos. A sinodalidade integradora, é dicir, a democratización real da Igrexa, é o único camiño

