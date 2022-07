O naturalista Seoane e a novelista Pardo Bazán, testemuñas da Zooloxía e Antropoloxía na Europa colonial

Secretario no Congreso internacional de Zooloxía e expositor

O 5 de agosto deu comezo o congreso de Zooloxía, que duraría cinco días. En primeiro lugar elixíronse aos integrantes da Mesa presidencial, vinte e un destacados expertos, figurando Seoane como un dos cinco secretarios, o que supuña todo un recoñecemento internacional. As sesións científicas do Congreso tiveron lugar polas mañás, no palacio do Trocadero e nos locais da Escola superior de Farmacia. Polas tardes realizábanse visitas a diversos establecementos científicos e algunha actividade de lecer, “soirées.” Os congresistas visitaron a Exposición Universal polo miúdo; no Pavillón de Mónaco, o príncipe Albert I recibiunos e amosoulles as coleccións zoolóxicas recollidas nas súas expedicións oceanográficas.

A dobre condición de Seoane, estudoso dos seres vivos e importante propietario agrícola, favoreceron o seu interese polo coleccionismo natural, presentando mostras en varias exposicións, nas que obtivera numerosos premios

A dobre condición de Seoane, estudoso dos seres vivos e importante propietario agrícola, favoreceron o seu interese polo coleccionismo natural, presentando mostras en varias exposicións, nas que obtivera numerosos premios. En 1889, onde concorreron uns 62.000 expositores, concursou con tres coleccións: de herpetos (anfibios e réptiles), de madeiras e de cereais e legumes de Galicia, que foron premiadas cunha medalla de ouro e dúas de prata. A colección de herpetos, que acabou doando co remate da exposición ao Museo de Historia Natural de París, estaba constituída por 119 exemplares, correspondentes a 37 especies diferentes. Tamén doaría a premiada colección de madeiras (unhas duascentas), neste caso ao Conservatoire National des Arts & Métiers. Canto a de cereais e legumes de Galicia, 64 variedades, presentaba a curiosidade de que que a ela engadiu Seoane un texto, no que, aludía á emigración da xente do rural: “tan espantosa, que va dejando desiertos nuestros campos; y que, a seguir en unas proporciones tan alarmantes, concluirá por perecer nuestra ya abatida agricultura”.