O noso dereito ás drogas

“Da pel para adentro empeza a miña exclusiva xurisdicción. Escollo eu aquelo que pode ou non cruzar esa frontera. Sou un estado soberano, e as lineas da miña pel resúltanme moito máis sagradas que os confíns políticos de calquera país.” Anónimo contemporáneo (1)



Se no encabezamento deste texto se usase a palabra viño en vez de drogas, estou seguro de que habería miradas e sorrisos de complicidade entre os lectores, e non pretendo con este pequeno ensaio máis que argumentar que tal distinción non ten sentido científico, se queremos aproximarnos a este tema cun mínimo rigor.

Se no encabezamento deste texto se usase a palabra viño en vez de drogas, estou seguro de que habería miradas e sorrisos de complicidade entre os lectores, e non pretendo con este pequeno ensaio máis que argumentar que tal distinción non ten sentido científico, se queremos aproximarnos a este tema cun mínimo rigor

O primeiro de todo sería conveniente intentar utilizar as palabras adecuadas intentando non caer en termos con connotacións pexorativas; sei que haberá quen considere estas apreciacións como pouco máis que excentricidades, pero como en todos os debates, as definicións importan. As sustancias ás que me referirei en termos xerais, teñen sido definidas de diversas maneiras, e convén intentar escoller ben cales delas queremos usar; se nunha noticia de prensa lemos que alguén se intoxicou cunha determinada sustancia, a connotación negativa é evidente, e seguro que se leramos que se embriagou, cambia sustancialmente o ánimo co que o lector accede á noticia. Según a fonte que usemos, poderíamos oir falar de narcóticos, alucinóxenos, psicotomimético,…Do mesmo modo téñense usado diferentes maneiras de referirse ás drogas con maior capacidade de inducir estado alterados da conciencia; a palabra psiquedélica refírese a un uso moi circunscrito ás sociedades occidentais, nun contexto xeográfico inicial moi recoñecido, mentras que os expertos prefiren usar termos como enteóxenos, que non serían máis que aquelas sustancias capaces de inducir un “estado inefábel de gracia experimental onde a existencia é espiritual e non material” (A. Hoffman), ou tamén aquelas que inducen o éxtase, entendido como o “estado incorpóreo onde se retrae a alma do corpo” (RG. Wasson). Co mesmo espíritu, fálase de psiconautas como aqueles individuos que empregan como vehículo as drogas enteoxénicas (Junger).

A historia dos enteóxenos é sen dúbida milenaria e se atopa extendida por toda a xeografía alá onde un ser humano puxo os seus pés, pero para a civilización occidental o seu descubrimento é relativamente recente, e debémoslle este “descubrimento” á paixón e entusiasmo dunha xeneración de viaxeiros inquietos de diversos ámbitos, como a antropoloxía, a socioloxía, a bioloxía, a química e a etnobotánica. Os máis relevantes foron Richard Evan Schultes (1915-2001)), biólogo, que en opinión de moitos sentou as bases da etnobotánica moderna, RG Wasson (1898-1986), micólogo e banqueiro, que xunto ca súa muller Valentina Pavlovna, pediatra rusa investigou diferentes fungos xa dende a súa lúa de mel, e coñeceu a María Sabina en México, e Albert Hoffman (1906-2006), químico que aillou a psilocibina e sintetizou o LSD. Todos eles desenvolveron as súas investigación no século XX, pero tamén hai unha segunda xeneración de etnobotánicos moi relevantes, entre os que hai que destacar a Terence McKenna (1946-2000) e Jonathan Ott (1949-); o primeiro deles é sobre todo coñecido por soster que as sustancias enteóxenas puideron ter un papel central como catalizador da evolución inicial da consciencia no Homo Sapiens, e que puideron inspirar a propia experiencia autorreflexiva (2). Por outra parte. Jonathan Ott é autor dun influinte e seminal libro, o Pharmacoteon, que constitúe unha das máis rigurosas aproximacións, sistematización e clasificación das sustancias vexetais con potencial enteóxeno. A clasificación que estableceu de enteóxenos segue tendo moita vixencia, e clasifica estas sustancias en feniletilaminas (peyote, mescalina, noz moscada), derivados indólicos (LSD, ololiuhqui, ergolina, DMT, psilocibina, pocións de ayahuasca), derivados do isoxazol (muscinol, ácido iboténico) e visionarios diversos (atropina, escopolamina, nicotina, salvinorina, tetra hidrocannabinol, kava-pironas) (3). Antonio Escohotado fixo unha clasificación máis práctica e moi últil para iniciarse na literatura das drogas, escollendo como categorías “buscando paz, buscando puro brío, e excursión psíquica”. (1) Todas elas non deixan de ser “distintas portas de mesma casa”, como sostivo David Erritzoe, especialista en fármacos psiquedélicos do Imperial College of London, nunhas recentes declaracións en El País (4), supoño que nun deliberado homenaxe a Aldous Huxley, outro ilustre da literatura relacionada cas drogas. Este investigador traballa nas potenciais aplicacións destas sustancias con fins terapéuticos, e faino con inusual humildade no ámbito científico. Non se pode caer na soberbia de infravalorar os coñecementos de culturas e formas de coñecemento tradicional que descubriron estas sustancias e as usan con sumo respeto e precaución; chama a atención, de acordo D. Erritzoe, que nas experiencias que están recollendo en ámbitos controlados e clínicos, e nunha cultura individualista e moi alonxada da íntima relación co entorno destas culturas tradicionais, “os usuarios descreben unha intensa conexión ca natureza, máis alá das evidentes diferencias culturais e históricas”. De acordo con diversas investigacións, estaríanse atopando campos de aplicación na saúde para o MDMA para o estrés postraumático, ou a psilocibina e a es-ketamina para a depresión. Trátase de sustancias con escasa toxicidade física, e que aplicadas nun contexto controlado abren un universo de investigación, e por suposto un mercado ampliísimo. Tanto é así que ao outro lado do Atlántico, en estados como Oregón e Colorado ou países como Canadá xa se despenalizou o uso dalgunha destas sustancias e se está regulando o seu mercado con fines terapéuticos. É o mercado, amigo (5).

E teñen estes usos tradición no noso ámbito xeográfico, ou soamente están circunscritos a lonxanas selvas amazónicas e xiadas estepas siberianas?. JA Fericgla, antropólogo e investigador dos enteóxenos adicou gran parte da súa carreira a investigar o uso destas sustancias e identificar o seu uso no mediterráneo (6). Ainda que prácticamente están desaparecidos, manteñense en certas zonas do Pirineo e Alpes cun uso ritualizado. Históricamente sen embargo gozaron de amplo uso diversos productos vexetais como a Amanita muscaria (con persistente presencia iconográfica na literatura infantil na actualidade), a Psilocibe semilanceata, a hármaga ou ruda siria (da familia química da propia ayahusaca), o solanum villosoum ou tomatiño do diaño, a datura stramonium (da familia da atropina, hiosciamina e escopolamina) a atropa belladona (cuxo poético nome parece que procede do seu uso entre a poboación femenina con intención cosmética por producir dilatación pupilar), o opio, o beleño ou Hyosciamus nyger, o cáñamo índica ou sativa e a lactuca virosa, variante silvestre da leituga que tanto usamos para as nosas actuais ensaladas. Tamén tiveron uso curiosamente certos “venenos” que producen as glándulas do lombo dalgúns sapos.