O paradoxo (do nacionalismo) galego: un BNG con estilo

Estilo Pontón

Pontón converteu ó BNG no partido da defensa do feminismo, a industrialización, os servizos públicos... fíxoo ó tempo que borraba do seu vocabulario palabras como “autodeterminación” ou “independencia”. No plano performativo, Pontón fundamenta o seu comportamento nas boas maneiras.

A líder nacionalista practica un estilo aperturista e moderado sustentado sobre á xustaposición de dous planos: o discursivo e o performativo. O primeiro consiste na articulación do nacionalismo galego co benestar das persoas. Pontón converteu ó BNG no partido da defensa do feminismo, a industrialización, os servizos públicos... fíxoo ó tempo que borraba do seu vocabulario palabras como “autodeterminación” ou “independencia”. No discurso público de Pontón é complicado atopar referencias á cuestión nacional, esta queda reducida a significantes máis abstractos como a necesidade de “soberanía” ou “gobernarnos a nós mesmos” e, por suposto, sempre presentados como procesos facilitadores do verdadeiro obxectivo, a xustiza social. Sabedora das dificultades históricas do nacionalismo para penetrar en sectores con identificacións nacionais mestizas, Pontón apela a formas de galeguidade amplas. Sirvan, a modo de exemplo, as súas declaracións no último acto no Multiusos do Sar: “hai moitas maneiras de sentirse galego, de sentirse galega, e todas son necesarias para abrir un tempo novo”.

No plano performativo, Pontón fundamenta o seu comportamento nas boas maneiras. Estas condicionan desde o seu ton de voz, sempre calmo e respectuoso, ata a súa forma de actuar no Parlamento, onde é habitual que os membros do grupo maioritario a interrompan e se mostren máis conflitivos. O respecto polas normas e convencións, mostrándose máis educada que as propias elites, compleméntase cunha performatividade enfocada á representación mediante imaxes que transmitan empatía e proximidade co pobo ó que se dirixe. Estamos ante unha identificación popular (non populista), por iso, é habitual que empregue escenarios caracterizados pola súa cotiandade onde as persoas e ata a comida responden a mesma lóxica: persoas comúns con aspecto e problemas comúns e comida típica presente en calquera fogar. Ademais, usa unha retórica moi correcta e pouco rechamante que está correlacionada cunha forma de ser dialogante e unha actitude de comprensión. Estamos ante a empatía como forma de representación colectiva, unha emoción moi presente en novos liderados femininos caracterizados por un estilo en positivo.