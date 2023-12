O pasado e o presente de Feijóo

Se, neste ámbito territorial, a equipa de Feijoo era quen de fixar, coa máxima eficacia práctica, as mensaxes que os principais medios debían trasladar aos telespectadores, ouvintes e/ou lectores, en Madrid as cousas non funcionan do mesmo xeito

Ao cabo, pódese afirmar que estamos ante dous rexistros distintos que emanan dunha mesma ambición pola consecución e mantemento do poder ao prezo que sexa preciso. O principal motivo que explica o distinto comportamento constatado na última década reside nas singularidades dos contextos sociais e políticos nos que Feijoo desenvolveu a súa actividade. Nos últimos quince anos, unha parte relevante da sociedade galega asumiu a hexemonía do PP nas institucións de autogoberno como algo útil e "normal". Existiron, sen dúbida, resistencias a ese dominio -nalgunhas ocasións, dotadas de notábel intensidade- e houbo, tamén, carencias significativas no desempeño realizado polas forzas da oposición. Mais, con carácter xeral, o PPdG tirou beneficio dunha inercia conservadora presente en amplos sectores do corpo social que, ao mesmo tempo, foi alimentada con políticas clientelares e cun forte control sobre a meirande parte do sistema mediático. O marco estatal co que se atopou, no ano 2022, o ex-presidente da Xunta ofrecía marcados contrastes co terreo de xogo no que viña actuando ate ese momento. A dimensión acadada por unha forza como Vox rachaba a homoxeneidade precedente dunha dereita unificada no PP galego. Os conflitos de natureza nacional presentes nas realidades catalá e vasca ofrecían moitas mais dificultades para ser xestionados coas lóxicas políticas promovidas dende a cómoda maioría absoluta da Cámara do Hórreo. E por último -mais non por iso menos importante- o panorama mediático estatal non posibilitaba reproducir co mesmo nivel de éxito as prácticas reiteradamente utilizadas no circuíto galego.

Se, neste ámbito territorial, a equipa de Feijoo era quen de fixar, coa máxima eficacia práctica, as mensaxes que os principais medios debían trasladar aos telespectadores, ouvintes e/ou lectores, en Madrid as cousas non funcionan do mesmo xeito. Por varias razóns: polo maior peso dos sectores mediáticos críticos coa dereita política, porque A. Núñez aínda non manexa os recursos orzamentarios dos que dispón Díaz Ayuso e porque os grupos mediáticos que operan na capital do Estado están afeitos a exercer unha presión inequívoca sobre aqueles gobernantes do PP que non cumpran as implícitas regras que rexen nese xogo particular. Na memoria recente ficará ese momento no que unha portada de "El Mundo" arruinou o pacto sobre a renovación do CXPX que tiñan acadado Sánchez e Feijoo, por aludir a un suposto malestar en sectores da xudicatura e do propio PP.