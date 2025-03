O peor PPdeG da historia

O PPdeG desbota, por razóns de subordinación dependentista dos intereses galegos aos do PP estatal, un modelo policial e de xestión que melloraría substancialmente a seguridade viaria na Galicia

Foi o propio Aznar quen transferiu as competencias de Tráfico no 1997 a Catalunya, a medio dunha lei orgánica de semellante contido á aprobada pola unanimidade do noso Parlamento no 2008. Nafarroa e Canarias recibiron tamén cadansúas competencias neste eido, mentres que Euskadi as desenvolve a medio da Ertzaintza dende 1982 por directa atribución estatutaria. A xestión do tráfico dende a proximidade a medio dunha Policía civil e autonómica ten demostrado ser moito máis efectiva ca o actual modelo alicerzado nun corpo militar dirixido por militares, malia a profesionalidade dos gardas civís de tráfico que exercen na Galicia, que haberían ser inseridos no Corpo da Policía de Galicia creado por lei no 2007 a medio da correspondente pasarela.

Xa que logo, o PPdeG desbota, por razóns de subordinación dependentista dos intereses galegos aos do PP estatal, un modelo policial e de xestión que melloraría substancialmente a seguridade viaria na Galicia afastándose do actual modelo de exacción recadatoria. Sacrifica, xa que logo, o autogoberno e o benestar galegos disparándose-disparándonos- un tiro no pe.