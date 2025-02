O PNV prioriza a súa unidade

Orduzar sucedeu ao tamén biscaíño Iñigo Urkullu (1961) na presidencia do partido no 2013, despois de que este recuperara o Goberno vasco nas eleccións de outubro de 2012. Na estrutura orgánica dos nacionalistas vascos son incompatíbeis cargos orgánicos e institucionais e as persoas que ocupan os primeiros están chamados á fiscalización das persoas que exercen os segundos. Nos primeiros dez anos do seu mandato o PNV recuperou a hexemonía electoral, quer no ámbito autonómico de Euskadi, quer no ámbito local, que perdera entre 2009 e 2012. Tamén garantiu, a medio da súa participación en Geroa Bai, unha posición sobranceira no goberno de Nafarroa. A perda das maiorías absolutas no Congreso na fin do 2015 multiplicou o valor estratéxico dos seus votos, que foron fulcrais para a elección de Pedro Sánchez ao aprobaren a moción de censura presentada polo PSOE en maio de 2018. Poucos días despois, no decurso dunha conversa na Coruña cun pequeno grupo de directivos empresariais galegos, Aitor Esteban explicou o apoio do PNV á censura, dende o relato dunha enxurrada de acordos de moitas das súas xuntas municipais a prol da remuda na Moncloa, que determinou desbotar de vez as dúbidas iniciais, nomeadamente importantes na contorna do lehendakari Urkullu.