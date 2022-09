Ao que parece, Ribadeo é o pobo máis famoso (máis 'popular', din os titulares) de Lugo. Iso din os medios que di a empresa 'Musement', que estes días recíbete na súa web ofrecendo xestionarte entradas para museos. Ademais, apuntan o método seguido para a afirmación: o 'cruce de dados dos concellos' con menos de 20 000 habitantes de cada provincia, derivados da procura en Google de 'que ver en', seguido do nome do concello. Ou sexa, a comparación do número de veces que se procurou para cada concello. Non se sabe, non din, se só se fixo coa pregunta en castelán (cabe a dúbida de se se fixo tamén co inglés, o francés ou o chino, pero non teño dúbida sobre se se fixo en galego ou non) ou se se usaron tamén outras preguntas semellantes. Que na propia páxina da empresa de matriz italiana non dera atopado o tema non deixa de ser unha mera anécdota lateral ó que é a 'noticia', pois unha web pode ter páxinas de acceso restrinxido, por exemplo.

Marabilloso. Resulta que Ribadeo capitanea a puntuación de Lugo, logo sería o 'pobo máis popular'. Acompáñano en Galicia Allariz, Cambados e Betanzos. E iso, que quere dicir?