O porqué da necesidade de “máis Atención Primaria de saúde”

Esta transformación, na atención e no asistencial naceu con ganas e con moitas ilusións por parte da maioría dos profesionais e dalgunhas administracións pero aquelas arelas iniciais fóronse diluíndo, nun contexto onde as leis do mercado e da competencia marcan o noso día a día en calquera das actividades que desenvolvemos

A realidade foi que as partidas orzamentarias, minguaron, os hospitais seguiron coa gobernanza (sen que isto queira dicir que eles non teñan sufrido e moito a crise sanitaria), o traballo en equipo foi facendo augas, a prevención e promoción de saúde quedou marxinada fronte a presión da farmacopea, as competencias e marcos legais da enfermería apenas se moveron, os especialistas de primaria viron limitadas as súas capacidades e competencias fronte aos especialistas dos hospitais, a tecnoloxía encheu de vagariño, os tempos para a investigación foron parellos a este devalo, a burocracia foi creando fartura, a orientación comunitaria e familiar quedou diluída ante a presión asistencial e tamén na falla de directrices e políticas axeitadas por parte dos xestores. Apagaron as Xerencias de Primaria, a pésima xestión das necesidades de profesionais orientados a este novo modelo, a xestión das axendas, o vender unha imaxe da AP, como piar do sistema, como porta de entrada, como lugar onde atender todos os malestares, como xeito de “aliviar” a presión hospitalaria e non como traballar de maneira coordinada e colaborativa e pretender, como dixo algún presidente, “facer máis con menos”, tiña que inevitablemente conducir a un fracaso, que non por anunciado e denunciado por profesionais, sindicatos, asociacións profesionais, etc se lle puxeran os remedios necesarios e traballouse máis no terreo de “apagar lumes” que no canto de encaralos.