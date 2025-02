O PPdeG destrúe as pontes co galeguismo

Ao rexeitar expresamente o legado de Castelao e do galeguismo político, malia o amosado exteriormente no Pazo do Horreo o último 15-N, o PPdeG non só desautoriza o presidente do Parlamento, Miguel Santalices e á dirección do seu grupo parlamentario, senón que destrúe de vez as fráxiles pontes que comunicaban ou podían comunicar até de agora aquel PPdeG de Cuíña e Palmou co galeguismo

Seguiu a este recoñecemento a declaración pola Xunta do Ano Castelao 2025, por se celebrar o 7-X o 75º o aniversario do seu pasamento e mais o acto desa mesma data no Panteón de Galegos Ilustres, coa participación de todos os grupos parlamentarios, a alcaldesa de Compostela, o Consello da Cultura Galega, a Academia Galega e máis a Fundación Castelao.

Mais de súpeto, o pasado mércores 29-X, o PPde-G vetou a proposta do BNG “recollendo a luva do Partido Galeguista e das entidades da emigración” de recoñecer Castelao com primeiro Presidente de Galicia, manifestando que o único primeiro Presidente era Xerardo F. Albor (1982-87) e que “Galicia gañou a autonomía na transición”, declarando xa que logo, que Galicia como realidade política e titular do dereito ao autogoberno nace só do réxime de 1978.

O PPdeG rexeita o que xa tiña admitido e esquece que o recoñecemento nacional da Galicia na Constitución de 1978 e no Estatuto de 1981 xurde tanto do plebiscito do Estatuto de 1936 como do Consello da Galiza que mantivo fideicomisariamente o seu legado. Esquece e mesmo refuga que, en realidade, xurde do pensamento e da acción do galeguismo político, que constitúe a fonte xe lexitimidade do noso autogoberno, da autonomía política galega.

Ao rexeitar expresamente o legado de Castelao e do galeguismo político, malia o amosado exteriormente no Pazo do Horreo o último 15-N, o PPdeG non só desautoriza o presidente do Parlamento, Miguel Santalices e á dirección do seu grupo parlamentario, senón que destrúe de vez as fráxiles pontes que comunicaban ou podían comunicar até de agora aquel PPdeG de Cuíña e Palmou co galeguismo.

Coincide esta ruptura de pontes con outro erro antolóxico de Rueda e do PPdeG como é o apoio ao proxecto da celulosa de Altri en Palas de Rei. Semella que esta simultaneidade de dous erros tan graves pódenlles facer perder esa diferenza que até de agora lles permitiu obter absolutas nas eleccións nacionais galegas.