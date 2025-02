O PPdeG indulta a Baltar

Xosé Manuel Baltar é uha das tres persoas designadas polo Parlamento galego para ocupar un escano no Senado. Foi proposto polo PP, sabendo que estaba involucrado nun procedemento xudicial debido á denuncia formulada pola Garda Civil de Tráfico

Xosé Manuel Baltar é uha das tres persoas designadas polo Parlamento galego para ocupar un escano no Senado. Foi proposto polo PP, sabendo que estaba involucrado nun procedemento xudicial debido á denuncia formulada pola Garda Civil de Tráfico. Agora,coñecida a sentenza condenatoria, o máximo dirixente do PPdG -Alfonso Rueda- anuncia que non considera necesaria a dimisión do senador e, polo tanto, non vai esixir a súa renuncia. A gravidade desta decisión admite poucas dúbidas: o mantemento de Baltar na Cámara Alta compromete seriamente a propia reputación democrática do Parlamento galego por canto o político afectado está representando ao poder lexislativo galego. O PP podería substituílo inmediatamente sen atrancos legais nin reproches das forzas da oposición. Remedando a famosa expresión de Feijoo, se non o fai é porque non quere. Prefire realizar un acto de prepotencia coa súa maioría aritmética antes que aceitar unha mínima dose de rexeneración democrática na vida dunha institución tan relevante como é o Parlamento de Galiza.

Escoitaremos agora invocar o "escándalo moral" que predican os voceiros da rúa Génova cando se refiren ás actuacións contra o fiscal xeral e a parella de Pedro Sánchez? Aceptará o partido de Rueda que a Cámara do Hórreo reprobe a conduta do senador? Polo que temos visto até agora, non é realista agardar un comportamento semellante. Os escrúpulos éticos nunca guiaron a folla de ruta da familia Baltar e dos seus valedores no PPdG. Revive na memoria aquela coñecida frase de Franklin Delano Roosevelt referida ao vello ditador nicaraguano Anastasio Somoza: "É un fillo de puta pero é o noso fillo de puta".