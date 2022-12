O Prestige: cuestións pendentes vinte anos despois

Vinte anos despois, as lembranzas da catástrofe do Prestige asolagaron os medios facendo fincapé na desastrosa xestión do accidente e a solidaria marea mariñeira e branca que paliou os seus efectos. Presentouse un estado actual da cuestión no que se sobrancea cun certo nesgo propagandista que dispomos de máis medios no tocante á seguridade marítima, pero non se abordaron en profundidade outros asuntos pendentes.

O noso pasado recorrente en accidentes marítimos debería ter alertado ás autoridades competentes da necesidade de alicerzar medidas estruturais que axuden a tomar decisións efectivas e reducir impactos na maior medida posible. Dentro das 12 millas xurisdicionais das augas territoriais correspondentes ao litoral galego deberíalle corresponder a Galiza a execución da lexislación do estado en materia de salvamento marítimo conforme ao artigo 29.3 do estatuto. A transferencia das competencias foi sempre unha reivindicación da Plataforma cidadá Nunca Máis.

Nestas dúas décadas após o Prestige o xigantesco monstro da globalización económica fíxose dono dos sete mares e enfrontámonos a novos riscos como son os lixos mariños e a contaminación atmosférica aumentando as eivas estruturais. Repasaremos, pois, algúns dos aspectos que nos parecen máis urxentes.

Cando aconteceu a catástrofe do Prestige, constatamos con consternación que non existía en Galiza un Inventario de recursos e ecosistemas mariños, a pesares da importancia socio-económica, ecolóxica, paisaxística e identitaria do noso mar. A día de hoxe seguimos igual e sen este inventario de referencia non é factible avaliar con rigor os impactos doutra marea negra ou de calquera episodio de contaminación importante. Esta é unha competencia compartida, das augas interiores é responsable a Xunta de Galicia e do mar territorial o goberno estatal, que precisa de vontade e dun forte investimento para realizar esta tarefa fundamental. Resulta difícil cualificar o desleixo de ambos gobernos. Debería haber unha normativa europea de aplicación para que os estados membros estean obrigados a realizar ese inventario naqueles casos en que exista un contrastado risco de accidente marítimo en base a datos históricos e ao mesmo tempo conflúa cunha alta dependencia dos recursos pesqueiros e marisqueiros. E este é xustamente o caso de Galiza.