O prezo da lealdade: os médicos Antonio Baltar e Pío del Río Hortega morreron en Bos Aires

A dimensión científica de Del Río-Hortega

Convertido xa nunha figura internacional, Del Río-Hortega veu a Galicia en 1933 por unha xestión na que o seu discípulo, Antonio Baltar, xogou un papel protagonista. En outono dese ano a Facultade de Medicina de Santiago de Compostela tivo o privilexio de contar con el para que impartira un curso de especialización en Histopatoloxía que incluía unha parte teórica, seis conferencias, e varias sesións de laboratorio

Pío del Río-Hortega era membro salientable do colectivo científico dedicado ao estudo dos compoñentes microscópicos da vida, a “escola histolóxica española”, probablemente a máis destacada no terreo das ciencias biomédicas. O Premio Nóbel Santiago Ramón y Cajal utilizou unha serie de técnicas pioneiras, as impregnacións arxénticas, Nicolás Achúcarro montou a do tanino arxéntico e Pío del Río-Hortega –un discípulo deste–, creou catro variantes diferentes. Usando esas novidades técnicas realizou importantes avances no coñecemento da neuroglia, as células que coas neuronas forman parte do Sistema Nervioso pero que – a diferencia destas– non producen impulsos nerviosos, mais xogan un transcendente papel (estrutural, nutritivo, etc.).

Existen diversos tipos de células gliais e Del Río-Hortega descubriu e describiu dúas modalidades (microglía e oligodendroglía). Asemade, levou a cabo –entre outras novidades– valiosos estudos sobre os tumores do sistema nervioso. Esas contribucións permitiran ao científico acadar sona internacional, obter distincións como o doutorado honoris causa pola prestixiosa Universidade de Oxford e seren proposto en varias ocasións para o Premio Nóbel, nas que –por certo– non recibiu o apoio da Academia de Medicina española. A Ciencia, obviamente, non está exenta de sectarismos e envexas.

A morte de Achúcarro levouno a traballar no laboratorio de Cajal, con quen mantivo unha relación complicada, de feito en 1920 o laureado científico botouno do mesmo. Diversas publicacións, como o libro autobiográfico de Hortega, El Maestro y yo, ou a testemuña de Gonzalo Rodríguez Lafora, cuestionan o comportamento de Cajal, quen semella que, entre outras cousas, criticou a orientación sexual do expulsado. Nesas circunstancias nomearon a Del Río-Hortega director dun importante laboratorio creado para el pola Junta de Ampliación de Estudios (JAE) na Residencia de Estudiantes, onde o coñeceu Baltar.