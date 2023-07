O primeiro gran fracaso de Feijóo

A evidencia do fracaso das sondaxes é indiscutíbel e debería merecer unha explicación demorada dos directivos das empresas responsábeis. Foron moitas semanas de publicacións reiteradas de inquéritos pretendidamente solventes que, en realidade, pretendían primordialmente conformar un estado de opinión de cara á cita coas urnas

Como xa teño afirmado nesta páxina, os resultados das urnas do pasado día 23 podían xerar dous grandes escenarios parlamentares: unha maioría absoluta de escanos de PP e Vox ou unha eventual suma aritmética daquelas formacións políticas que non querían conformar -por diversas razóns- acordos de gobernabilidade coa dereita e a extrema dereita.

A maioría dos prognósticos demoscópicos apostaban por un executivo dirixido por Núñez Feijoo, en coalición ou cun acordo programático de lexislatura co partido de Santiago Abascal. A evidencia do fracaso de semellantes sondaxes é indiscutíbel e debería merecer unha explicación demorada dos directivos das empresas responsábeis. Foron moitas semanas de publicacións reiteradas de inquéritos pretendidamente solventes que, en realidade, pretendían primordialmente conformar un estado de opinión de cara á cita coas urnas. Se estiveramos falando do universo da política, xa habería diversas peticións de dimisión enriba da mesa.

O PP non foi quen de acadar o tipo de vitoria que desexaba e que viña anunciando dende hai tempo o poderoso conglomerado da dereita mediática, decretando por anticipado a desaparición do maligno "sanchismo" e o enterro político do actual presidente do goberno do Estado. As cifras proporcionadas polas urnas certificaron que o PP ficou moi lonxe das expectativas xeradas previamente e que o PSOE medrou en votos e escanos a respecto dos obtidos en Novembro de 2019. Ao mesmo tempo, Vox experimentou unha notábel baixa no número de deputados, inviabilizando calquera opción de conseguir superar a barreira dos 176 requiridos para asegurar a hexemonía do conxunto da dereita política.