O problema cultural da España española

Non é o asunto das touradas o único que afasta a cultura dominante desa España española da Europa e mesmo de millóns de cidadáns españois. Ollemos, senón, cara á recorrente participación do Estado español no decadente festival de Eurovisión. Para os factótums españo-madrileños da cousa, dende a época de Uribarri I o Grande , compre enviar nidios representantes da chamada música española que unha vez e outra tamén, baten contra da teimuda incomprensión dos no points outorgados a esgalla polos xurados profesionais e populares, dende o Dnieper até as fisterras irlandeses do condado de Kerry. “ No nos quieren, Carmen” , seica lle dicía o dictador Franco á súa dona ( amante recoñecida da xoiería galega e de se esquecer de pagala) cando xuntos, mais non revoltos, pasmaban diante do Festival.