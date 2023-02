O problema de gañar (sen límites)

É dicir, unha imaxe representación do sistema xeral que, mesmo con algún filtro (o 'evitar a loita con navallas') leva á sociedade, lévanos, cara unha aposta con resultados globais que lanza ó precipicio ós participantes (nós), que, se evitan caer, perden. O resultado posible? A morte, en caso de ganar. Casual no caso de Rebelde sen causa (quedou no coche quen se ía tirar antes, 'o perdedor' en todos os sentidos), un xogo así está previsto precisamente para, adrenalina mediante, non dar importancia á morte de quen gane ('sexa máis home', 'mereza máis o poder', etc) ó tempo que despreza ó perdedor. Nun tempo que din de estratexias 'win - win' (na que todos os participantes sacan proveito), a exaltación do 'loss - loss' (cando todos perden).