O procès muda e reactívase

1.- JuntsxCat, un partido con alma de movemento.

JuntsxCat é o único partido de Catalunya creado despois dos inesquecíbeis días de outubro de 2017. Nel xuntáronse, si, os principais líderes e persoeiros de relevo institucional e referentes locais do antigo PdeCat, herdeiro da vella Convergència Democrática de Catalunya, como os consellers inxustamente encarcerados Jordi Turull (actual Secretario Xeral do partido), Josep Rull e Quim Forn ou o antigo alcalde barcelonés Xavier Trías, mais tamén centos de persoas independentistas sen anterior adscrición partidaria, moi plurais ideolóxicamente, mobilizados nomeadamente no traballo social e de rúa da Assemblea Nacional Catalana (ANC) e activados na defensa da lexitimidade no exilio e da acción exterior representada e desenvolvida polo president Puigdemont e o Consell de la República. Eis o caso da presidenta do partido, Laura Borràs ou do membro da súa Executiva, o avogado e deputado Jaume Alonso-Cuevillas.

Esta dupla achega determina a existencia de dúas sensibilidades nidias, que requiren de complexos acordos para a súa recondución á unidade. Mais esta duplicidade fai parte do ADN juntaire e constitúe a chave dunha transversalidade onde coexisten social liberais, socialdemócratas e persoas de sensibilidades máis á esquerda que tentan representar a pluralidade e transversalidade catalá post outubro de 2017, sobranceando o eixo nacional e apostando por confrontar e xeito continuo e intelixente co Estado na percura constante do camiño sen paradas cara á independencia.

Como partido JuntsxCat alicérzase no xogo institucional e quere compatibilizar a xestión eficiente co camiño á independencia. Como movemento non pode apoiar unha acción de Goberno que tente normalizar a actual situación de represión política e xudicial e desactive as accións de rúa, social e exterior a prol da independencia.

En aqueladas verbas de Jaume Alonso-Cuevillas, as juntaires constitúen un partido con alma de movemento.