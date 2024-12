O que cómpre é gobernar

Fican aínda dous anos e medio para as locais e tres para as nacionais galegas. Velaí os obxectivos de Ana Pontón e da dirección do BNG. As locais son fulcrais para chegar en condicións de construír unha nova maioría parlamentaria que desaloxe ao PP de Montepío e San Caetano. O BNG precisa artellar candidaturas locais en case todos os concellos, subir votos e representación en case todas as vilas e cidades, e sumar novas alcaldías e cogobernos. O BNG é, con moita diferenza (25 vs 9 escanos), a segunda forza no Parlamento de Galicia. 2027 ha ser o momento no que poida revirar, polo menos parcialmente, a vantaxe socialista nos poderes locais galegos.